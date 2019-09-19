الخبر السار وورقة الضغط على إثيوبيا.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الأربعاء

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





"التأمين الصحي": 550 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة في بورسعيد.. (فيديو) تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، إن نسبة تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بلغ 57% من إجمالي عدد المواطنين في المحافظة بنسبة تجاوزت 550 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين تسجيل المواطن بالمنظومة وإدخال المواطنين بقاعدة بياناتهم، وبين فتح الملف الطبي للمواطنين وملئ استمارات الاشتراك، مشددًا على أن المؤشر الايجابي هو انضمام المواطنين للمنظومة بإرادتهم.



وأضاف "شاهين"، أنه من الآن وحتى بداية فصل الخريف رسميًا لن يكون هناك أي مفاجآت في ارتفاع درجات الحرارة، مطمئنا المواطنين أن منخفض الهند الموسمي انحصر ومن الصعب أن يعود مرة أخرى، وتأثيره محدود فقط على منطقة جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة لـ 39-40 درجة على الأقصر وأسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين خلال ساعات النهار، موضحًا أن هناك نسمات برودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.





مصطفى الفقي: مصر ستستخدم أوراق الضغط على إثيوبيا في هذه الحالة (فيديو) وأضاف "شاهين"، أنه من الآن وحتى بداية فصل الخريف رسميًا لن يكون هناك أي مفاجآت في ارتفاع درجات الحرارة، مطمئنا المواطنين أن منخفض الهند الموسمي انحصر ومن الصعب أن يعود مرة أخرى، وتأثيره محدود فقط على منطقة جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة لـ 39-40 درجة على الأقصر وأسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين خلال ساعات النهار، موضحًا أن هناك نسمات برودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.



ونوه بأن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليًا هو خرق للقانون الدولي، وقانون الأنهار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا منها التواجد القوي داخل القارة، وأن مصر قوية من ناحية القوة، ولكن استخدام القوة مع الأشقاء أمر صعب.



نقيب الصحفيين يتحدى الإخوان على الهواء (فيديو) ونوه بأن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليًا هو خرق للقانون الدولي، وقانون الأنهار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا منها التواجد القوي داخل القارة، وأن مصر قوية من ناحية القوة، ولكن استخدام القوة مع الأشقاء أمر صعب.



قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشف أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري غير مؤامرة كان يحاول يحيكها ضد قيادات القوات المسلحة.



بعد الثأر لزوجها.. رسائل نارية من أرملة الشهيد عادل رجائي (فيديو) قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشف أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري غير مؤامرة كان يحاول يحيكها ضد قيادات القوات المسلحة.



علقت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد اللواء أركان حرب عادل الرجائي، على مصرع المتورط في اغتيال الشهيد عادل رجائي، موجهة رسالة للشرطة، قائلة: "أنا بوجه رسالة من أول وزير الداخلية لأصغر عسكري وكافة أفراد الأمن الوطني ووزارة الداخلية، لكم كل التحية والاحترام والتقديم، أنتم تاج فوق رؤوسنا وتحمون بلادنا وعرضنا وتحافظون على الجبهة الداخلية مع أشقائكم من القوات المسلحة".



أرملة الشهيد عادل رجائي بعد القصاص من القتله: "رجال الجيش والشرطة تاج على رؤوسنا" (فيديو)

ووجهت "زين العابدين"، قائلة: "بقول لزوجي ورفيق حياتي دمك مرحش هدر أولادك وحبايبك من وزارة الداخلية خده حقك.. ورجال الشرطة تاج فوق رؤسنا أنتم ورجال القوات المسلحة".



"التعليم": 55% من الطلبة التحقوا بالتعليم الفني العام الماضي (فيديو) علقت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد اللواء أركان حرب عادل الرجائي، على مصرع المتورط في اغتيال الشهيد عادل رجائي، موجهة رسالة للشرطة، قائلة: "أنا بوجه رسالة من أول وزير الداخلية لأصغر عسكري وكافة أفراد الأمن الوطني ووزارة الداخلية، لكم كل التحية والاحترام والتقديم، أنتم تاج فوق رؤوسنا وتحمون بلادنا وعرضنا وتحافظون على الجبهة الداخلية مع أشقائكم من القوات المسلحة".أرملة الشهيد عادل رجائي بعد القصاص من القتله: "رجال الجيش والشرطة تاج على رؤوسنا" (فيديو)ووجهت "زين العابدين"، قائلة: "بقول لزوجي ورفيق حياتي دمك مرحش هدر أولادك وحبايبك من وزارة الداخلية خده حقك.. ورجال الشرطة تاج فوق رؤسنا أنتم ورجال القوات المسلحة".



قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين التحقوا بـ "التعليم العام"، العام الماضي حوالي 45% من عدد طلبة المرحلة الإعدادية، بينما ألتحق 55% من طلبة الإعدادية بالتعليم الفني، مشيًرا إلى أن جزء من طلبة التعليم الفني مجبر الذهاب لتلك المدارس لعدم حصوله على مجموع في الإعدادية يؤهله الدخول إلى التعليم العام.



الأعلى للشئون الإسلامية: شركة تركية في عهد الإخوان سرقت محتويات مسجد الحسين (فيديو)

وتابع "هندي"، أن الدولة المصرية بعد 6 سنوات من الحكم الأسود للجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتها لمحتويات مسجد الإمام الحسين الله عنه وأرضاه، لم تعمل فقط على ترميم المسجد، بل تعمل على توسيعه.



"التموين" تزف بشرى سارة للمتظلمين من الحذف (فيديو) قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين التحقوا بـ "التعليم العام"، العام الماضي حوالي 45% من عدد طلبة المرحلة الإعدادية، بينما ألتحق 55% من طلبة الإعدادية بالتعليم الفني، مشيًرا إلى أن جزء من طلبة التعليم الفني مجبر الذهاب لتلك المدارس لعدم حصوله على مجموع في الإعدادية يؤهله الدخول إلى التعليم العام.الأعلى للشئون الإسلامية: شركة تركية في عهد الإخوان سرقت محتويات مسجد الحسين (فيديو)وتابع "هندي"، أن الدولة المصرية بعد 6 سنوات من الحكم الأسود للجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتها لمحتويات مسجد الإمام الحسين الله عنه وأرضاه، لم تعمل فقط على ترميم المسجد، بل تعمل على توسيعه.



وأشار إلى أن بعض المواطنين بعد حذفهم من السلع التموينية اعترضوا، بسبب عدم معرفتهم قراءة ما يكتب على بون السلع والخبز، لذلك أصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فتح باب التظلم لمدة 40 يومًا للتظلم من أي عملية حذف، وسيتم تنفيذها القرار ابتداءًا من الغد.



