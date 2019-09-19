اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
776 إلى 788
|
عيار 22
|
711 إلى 713
|
عيار 21
|
679 إلى 681
|
عيار 18
|
582 إلى 584
|
عيار 14
|
453 إلى 454
|
عيار 12
|
388 إلى 389
|
الاونصة
|
24.134 إلى 24.205
|
الجنيه الذهب
|
5,432 إلى 5,448
|
الكيلو
|
776.000 إلى 779.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
785.97 جنيه
|
48.07$
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.48جنيه
|
44.07$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
687.74جنيه
|
42.06$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
589.49جنيه
|
36.05$
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.49جنيه
|
28.04$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.41جنيه
|
24.15 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.74جنيه
|
18.03 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,444 جنيه
|
1,495 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,502 جنيه
|
336.50 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
785,971 جنيه
|
48,071 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
12 سبتمبر
|
790.50
|
691.70
|
592.88
|
461.47
|
395.25
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
825.13
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
تراجعت اسعار الذهب للتسليم الفورى بعد قرار الاحتياطى الفيدرالي بخفض معدل الفائدة لتخسر 11 دولار، وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة ما يعادل 10.9 دولار مُسجلاً 1490.45 دولار للأوقية، بعد أن كان متجاوزاً مستوى 1511 دولار قبل القرار، وسعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفع عند التسوية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1515.80 دولار للأوقية.
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