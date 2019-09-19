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اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب الأن
عادت اسعار الذهب لحالة التذبذب خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من اسعار الذهب العالمية لتشهد تباين فى الأداء.

اسعار الذهب اليوم في مصر:

وتراجعت اسعار الذهب ليصبح سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 687.74 جنيهًا للجرام  والذهب عيار  24 سعر 785.97 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,502 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

776 إلى 788

عيار 22 

711 إلى 713

عيار 21

679 إلى 681

عيار 18

582 إلى 584

عيار 14

453 إلى 454

عيار 12

388 إلى 389

الاونصة

24.134 إلى 24.205

الجنيه الذهب

5,432 إلى 5,448

الكيلو

776.000 إلى 779.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 785.97 جنيه     

 48.07$

سعر الذهب عيار 22

 720.48جنيه

 44.07$

اسعار الذهب عيار 21

687.74جنيه       

42.06$

اسعار الذهب عيار 18

 589.49جنيه

36.05$

سعر الذهب عيار 14

458.49جنيه

28.04$

سعر الذهب عيار 12

394.41جنيه

24.15 $

سعر الذهب عيار 9

295.74جنيه

18.03 $

اسعار أوقية الذهب

24,444 جنيه

1,495 $

اسعار جنيه الذهب

5,502 جنيه

336.50 $

اسعار كيلو الذهب

785,971 جنيه

48,071 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

12 سبتمبر

790.50

691.70

592.88

461.47

395.25

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

825.13

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06


 اسعار الذهب العالمية

تراجعت اسعار الذهب للتسليم الفورى بعد قرار الاحتياطى الفيدرالي بخفض معدل الفائدة لتخسر 11 دولار، وبحلول الساعة 6:46 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة ما يعادل 10.9 دولار مُسجلاً 1490.45 دولار للأوقية، بعد أن كان متجاوزاً مستوى 1511 دولار قبل القرار، وسعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفع عند التسوية  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1515.80 دولار للأوقية.


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