اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر

اسعار الذهب الأن

عادت اسعار الذهب لحالة التذبذب خلال تعاملات اليوم الخميس، بضغط من اسعار الذهب العالمية لتشهد تباين فى الأداء.





اسعار الذهب اليوم في مصر:





وتراجعت اسعار الذهب ليصبح سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 687.74 جنيهًا للجرام والذهب عيار 24 سعر 785.97 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,502 جنيه.



