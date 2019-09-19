محافظ الفيوم يشهد احتفالية قصر ثقافة طامية (فيديو)





شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، حفل الموسيقي العربية الذي نظمته مكتبة الطفل والشباب بمركز طامية بحضور الأستاذ محمود أبوربع، رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد للثقافة، والأستاذة سماح كامل، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، واللواء أحمد عبد المنصف، رئيس مجلس ومدينة طامية، واللواء أحمد ابو طالب، والأستاذة ليلي طه، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء النواب وحشد من أهالي طامية.





بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فني لفرقة الموسيقي العربية وعدد من الفقرات الأدبية والأغاني الوطنية.





علي هامش الاحتفال أفتتح محافظ الفيوم قاعة، اللواء أحمد ابوطالب بمكتبة الطفل، والشباب بطاميه، كما تفقد معرض الصور التذكارية بالقاعة، واستمع الي تاريخ ونشأة المكتبة، كما تفقد معرض النحت علي الخشب ومعرض الفنون التشكيلية.





وأوضح المحافظ: أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تبنى الأفكار الواعدة لتنمية المواهب الإبداعية بالتدريب والتشجيع المستمر، وضرورة الاهتمام بالأعمال المتميزة وتبني أصحابها وتحفيزهم، كما قدم شكره للقائمين على المعارض والمشاركين بها.





حيث شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه وحفظة القران الكريم من أبناء أعضاء نقابة المهندسين بالفيوم، بحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس هشام والى نقيب المهندسين بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والشخصيات العامة بالمحافظة.





بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وعدد من الفقرات الفنية،، حيث تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين في الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمهندسين المتميزين بجميع الهيئات الهندسية بالمحافظة، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الشهادة الجامعية وحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء أعضاء النقابة، وأسر المتوفين والأعضاء الذين بلغوا السن القانونية للمعاش.





قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المكرمين، متمنيًا للجميع التوفيق فى دراستهم وحياتهم العملية، وأكد المحافظ أن التعليم يمثل محورًا أساسيًا من محاور التنمية فى عصر تكنولوجيا المعلومات التى حوّلت العالم إلى قرية صغيرة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتفوقين علميًا والمبدعين فى شتى المجالات، لأنهم يمثلون مستقبل هذا الوطن وأمله فى تحقيق التنمية المنشودة، كما أكد المحافظ على ضرورة توحيد كافة الجهود والاستفادة من جميع الخبرات فى النهوض تنمويًا بالمحافظة.





علي هامش الاحتفال استقبل محافظ الفيوم نقيب عام المهندسين وأعضاء مجلس النقابة بمكتبة بديوان عام المحافظة حيث تم عرض ما تقوم به النقابة من أنشطة وخطة عملها خلال الفترة القادمة.



