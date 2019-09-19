"التعليم": 55% من الطلبة التحقوا بالتعليم الفني العام الماضي (فيديو)

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين التحقوا بـ "التعليم العام"، العام الماضي حوالي 45% من عدد طلبة المرحلة الإعدادية، بينما ألتحق 55% من طلبة الإعدادية بالتعليم الفني، مشيًرا إلى أن جزء من طلبة التعليم الفني مجبر الذهاب لتلك المدارس لعدم حصوله على مجموع في الإعدادية يؤهله الدخول إلى التعليم العام.



وأضاف "مجاهد"، خلال حواره الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء: "مدارس التعليم الفني يوجد بها حوالي 2 مليون طالب في 1300 مدرسة"، لافتًا إلى أن هناك نوعين من المدارس الملحقة ومدرسة رسمية.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني إلى أن التعليم الفني يعد ضروريًا لإحداث تنمية اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، موضحًا: "من غير ما يكون فيه مهنيين مهرة يشتغلوا في الشركات والمصانع والمزارع هيبقى صعب إننا نعمل تنمية اقتصادية حقيقية".



ولفت إلى أن دول جنوب شرق أسيا متطورة عن مصر في مجال "التعليم الفني والمهني"، لافتًا إلى أن عدم وجود مهنين ذو قدر كبير من الكفاءة سيضطر المستثمر إلى استخدام عمالة خارجية أو سحب استثماراته من مصر وهو أمر لا نريد.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم لشؤون التعليم الفني أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول البشر والشباب الذين في مرحلة التعليم، معقبًا: "الكنوز اللي تحت الأرض جميلة، لكن الأهم هي عقول البشر، لأن فيه بلاد معندهاش موارد لكن عندها عقول تجيب الثروات".

