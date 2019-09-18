أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 0 سرفينا زفيزدا
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:38 م
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- أهداف مباراة - سرفينا زفيزدا 0 × 1 آرسنال | الدوري الأوروبي
- أهداف مباراة - فرايبورج 0 × 4 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 4 شتوتجارت
- أهداف مباراة - شتوتجارت 0 × 3 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - بنفيكا 0 × 2 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 1 أوجسبورج
- أهداف مباراة - بايرن ميونخ 1 × 1 أياكس
- أهداف مباراة - فولفسبورج 1 × 3 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - آيك أثينا 0 × 2 بايرن ميونخ
- أهداف مباراة - ماينز 1 × 2 بايرن ميونخ
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