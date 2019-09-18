"إحنا معاك يا سيسي ويسقط الخونة".. كيف دعم الفنانون الدولة المصرية؟

حرب ضخمة تخوضها الدولة المصرية ضد الشائعات التي تسئ للدولة المصرية والقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من انتشار الشائعات - خلال مؤتمر الشباب الأخير- قائلا: "توقفوا أمام الـ10 أيام اللي فاتوا، أنتم اللي كنتوا بتشيروا الكلام، ده مش عتاب، وأنا بقى باخد حقي دلوقتي"، قد هب بعض فنانين مصر الشرفاء للدفاع عن الجيش ومؤسسات الدولة ضد الشائعات الأخيرة المنتشرة عبر السوشيال ميديا.





وأطلق مجموعة من الفنانين تغريدات عبر هاشتاج" إحنا معاك يا سيسي" علي منصات التواصل الاجتماعي منهم الفنان محمد رمضان والمطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين والمطربة أنغام، والفنان محمد لطفي والمطرب شعبان عبد الرحيم وأحمد شبية وأحمد فلوكس والمطرب حكيم.





محمد رمضان

أعاد الفنان محمد رمضان نشر أغنيته "جيشنا صعب" لدعم رجال القوات المسلحة وعناصر الشرطة، عبر حسابه على "توتير"، قد وجه رمضان رسالة لمن يشوه صورة القوات المسلحة والدولة المصرية من خلال بث الشائعات على السوشيال ميديا.





وعلق "رمضان" على الأغنية قائلاً: "ثقة في الله تظل مصر قوية وشامخة بجيشها وشرطتها وشعبها"، كما أشار رمضان في منشور أخر "ثقة في الله تظل مصر قوية وشامخة بشعبها وشرطتها وجيشها، والثلاثة جزء لا يتجزأ، ربنا يحفظ مصر من كل شر".





ويتناول فيديو "جيشنا صعب" لقطات من الحروب التي مرت بها مصر في الماضي، كما يشير الفيديو إلى الحرب ضد الإرهاب في سيناء بالإضافة إلى مشاهد من تدريبات قوات الصاعقة المصرية لحماية الوطن.





أنغام

بثت المطربة أنغام فيديو لها، عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيه تاييدها للدولة المصرية ضد الأعداء والخونة قائلة :-"طول عمرنا مؤمنين إن مصر أم الدنيا، وهتفضل أم الدنيا، وتبقى أم الدنيا أكتر، معاك يا ريس وبجشينا وبإرادتنا واحنا معاك يا ريس".





هاني شاكر ومحمد فؤاد

نشر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين فيديو، يؤكد فيه تأييده للرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، موضحا:-"معاك يا ريس، ويسقط الخونة ويحيا جيش وشرطة مصر وشعب مصر العظيم وتحيا مصر"، بينما نشر الفنان محمد فؤاد، عبر صفحته علي وسائل التواصل، للتاكيد علي دعم للقوات المسلحة" أنا مع جيش وشرطة مصر، ورئيس مصر ويسقط الخونة".





بيومي فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه يدعم جيش وشرطة مصر لانهم يبذلون أرواحهم فداءا للوطن في الحرب ضد الخونة والإرهاب، مضيفا أنه يدعم الرئيس والدولة المصرية "إحنا مع جيش وشرطة مصر، ويسقط الخونة وتحيا مصر، وصباح الخير على الرجال، وصباح الخير على الشباب اللي بيخرجوا من بيوتهم، ومش عارفين يرجعوا ولا لا، وربنا يبارك فيكوا، وصباح الخير يا ريس صباح الخير يا حبيبي، قلبنا معاكوا وربنا يبارك فيكوا كلكوا، صباح الفل وتحيا مصر".





أحمد شبية

علق المطرب الشعبي أحمد شبيه، فيديو بثه عبر صفحته الرسمية، "إحنا معاك يا ريس بالحب وبالانجازات التي حصلت، بنحبك ياريس"، بينما عبر الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن تاييده للرئيس قائلاً: إحنا معاك يا ريس وبنحبك".





أكد الفنان أحمد بدير علي تاييده للرئيس السيسي والدولة المصرية قائلا: "إحنا معاك يا ريس وبنحبك"، بينما نشر حكيم تغريدة يشدد فيها علي مساندته للجيش والشرطة في الفترة الحالية: "إحنا معاك ياريس وبنساند الجيش المصري الشرطة المصرية".





أعلن الفنان أحمد فلوكس تاييده للرئيس السيسي والدولة المصرية عبر نفس الهاشتاج "إحنا معاك ياريس وبنحبك"، فيما نشر المطرب الشعبي طارق الشيخ عبر مختصرة علي الانترنت "معاك ياريس".





كانت الأسابيع الماضية شهدت، انتشار مجموعة من الشائعات والأكاذيب التي تسئ للدولة المصرية، والقوات المسلحة والشرطة، في إطار حرب شائعات تهدف إلى تقويض الدولة المصرية وزرع الشك في قلوب المصريين ضد القيادة السياسية وضد المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية ورخاء مصر وتحقيق نمو اقتصادي.



