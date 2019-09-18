مصطفى الفقي: مصر ستستخدم أوراق الضغط على إثيوبيا في هذه الحالة (فيديو)
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:34 م
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أمنية فوزي
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لا بد من تغيير الفكر الإثيوبي الذي يستخدم عنصر الوقت لمصلحته، لافتًا إلى أن إثيوبيا مثلما يفعل الإسرائيليون مع الفلسطينيين، مشددًا على أن وجود المفاوضات مع الاستمرار في بناء سد النهضة أمر غير مقبول.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الجانب الإثيوبي حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين، لافتًا إلى أن الإطاحة بنظام البشير في السودان كان في مصلحة مصر.
ونوه بأن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليًا هو خرق للقانون الدولي، وقانون الأنهار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا منها التواجد القوي داخل القارة، وأن مصر قوية من ناحية القوة، ولكن استخدام القوة مع الأشقاء أمر صعب.
وذكر أن هناك دول ذات ثقل في الخليج تمتلك سلاحا للضغط على إثيوبيا ولكن لم يستخدمها أحد حتى الآن، متابعًا: "إذا شعرت إثيوبيا أن هذه الدول تقول أن مصر امتداد طبيعي لنا ونحن امتداد طبيعي لمصر ولا نقبل مثل هذا التعامل مع الشعب المصري، سوف يعيد الإثيوبيون النظر فيما يفعلونه بالنسبة لسد النهضة"، مضيفًا أنه عندما تقرر إثيوبيا بشكل حاد وقاطع بأنها ستملأ السد بالطريقة التي تراها يجب استخدام الضغوط المصرية.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الجانب الإثيوبي حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين، لافتًا إلى أن الإطاحة بنظام البشير في السودان كان في مصلحة مصر.
ونوه بأن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون، مؤكدًا أن ما تفعله إثيوبيا حاليًا هو خرق للقانون الدولي، وقانون الأنهار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا منها التواجد القوي داخل القارة، وأن مصر قوية من ناحية القوة، ولكن استخدام القوة مع الأشقاء أمر صعب.
وذكر أن هناك دول ذات ثقل في الخليج تمتلك سلاحا للضغط على إثيوبيا ولكن لم يستخدمها أحد حتى الآن، متابعًا: "إذا شعرت إثيوبيا أن هذه الدول تقول أن مصر امتداد طبيعي لنا ونحن امتداد طبيعي لمصر ولا نقبل مثل هذا التعامل مع الشعب المصري، سوف يعيد الإثيوبيون النظر فيما يفعلونه بالنسبة لسد النهضة"، مضيفًا أنه عندما تقرر إثيوبيا بشكل حاد وقاطع بأنها ستملأ السد بالطريقة التي تراها يجب استخدام الضغوط المصرية.
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