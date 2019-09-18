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بعد الخسارة من باريس.. ريال مدريد يُدَوِن أرقامًا كارثية بدوري الأبطال

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:17 م
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بعد الخسارة من باريس.. ريال مدريد يُدَوِن أرقامًا كارثية بدوري الأبطال
ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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تلقى فريق ريال مدريد الإسباني خسارة ثقيلة من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال اوروبا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا هدفين أمام أصحاب العمل السابقين ريال مدريد بينما بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح.

وأضاف هدف البلجيكي توماس منير في الوقت المحتسب بدل الضائع المزيد من الإحراج للعمالقة الإسبان - وزاد من الضغط على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وعقب هذه الخسارة المذلة دون فريق ريال مدريد عدد من الأرقام السلبية للغاية بدوري الأبطال جاءت على النحو التالي :

- ريال مدريد يخسر مباراته في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال لاول مرة مُنذ عام 2006 م ضد ليون.

- فشل ريال مدريد في تسديده أي كره على المرمى في مباراه ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2003/2004.

- ريال مدريد لم يسدد اي كرة على المرمى في مباراة رسمية لاول مرة في العقد الأخير ( 578 مباراة )

- تلقى ريال مدريد اكبر خساره له في مرحلة المجموعات في دوري الأبطال وبفارق 3 أهداف لأول مرة منذ سبتمبر 2005 ضد أولمبيك ليون (3-0).
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