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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:21 م
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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان مع فريق إشبيلية يوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

- موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد مع فريق إشبيلية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء الأحد بتوقيت دولة الإمارات العربية.

- موقف ريال مدريد وإشبيلية في الليجا :-
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز في مباراتين بالليجا والتعادل في مواجهتين أيضا، بينما يحل إشبيلية في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات وتعادل وحيد منذ بداية البطولة.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني قد تعرض لهزيمة ثقيلة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلهما كل من دي ماريا "هدفين" وتوماس مونييه "هدف" على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسوف يواجه ريال مدريد منافسه فريق اوساسونا بعد مباراة إشبيلية في الليجا يوم الأربعاء المقبل على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

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