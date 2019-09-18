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المركزية الأمريكية: المملكة لها دور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:36 م
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المركزية الأمريكية: المملكة لها دور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة
الجنرال كينيث ماكينزي
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الفجر السعودي
 
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ثمن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الأربعاء، قرار المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري الدولي (IMSC) وفي القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمي.

وأضاف ماكينزي: "التهديدات التي تواجه حرية الملاحة مشكلة دولية تتطلب حلاً دوليًا، ويسعدنا أن السعودية ستنضم إلى أستراليا والبحرين وبريطانيا وأمريكا كجزء من هذا الحل".

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

ويأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.



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