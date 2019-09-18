دي ماريا يحرز هدف التقدم لباريس سان جيرمان في شباك مدريد بخطأ من كورتوا
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:20 م
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محمد مرعي
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سجل النجم الارجنتيني انخيل دي ماريا هدف التقدم لفريق باريس سان جيرمان في مرمى رسال مدريد عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك كورتوا بخطأ من حارس المرينجي.
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