ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دي ماريا يحرز هدف التقدم لباريس سان جيرمان في شباك مدريد بخطأ من كورتوا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
دي ماريا يحرز هدف التقدم لباريس سان جيرمان في شباك مدريد بخطأ من كورتوا
هدف دي ماريا
Advertisements
طباعة
محمد مرعي
 
Advertisements
سجل النجم الارجنتيني انخيل دي ماريا  هدف التقدم لفريق باريس سان جيرمان في مرمى رسال مدريد عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك كورتوا بخطأ من حارس المرينجي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدف دي ماريا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
2
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
0
x
18:55
0
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
0
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
0
x
21:00
0
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
0
x
21:00
0
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
0
x
21:00
0
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
0
x
21:00
1
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
1
x
21:00
0
أتلانتا