تفاصيل اللقاء الأسبوعي بين محافظ دمياط والمواطنين لمناقشة شكاويهم

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استمعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى عدد من الشكاوى المقدمة للمحافظة خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين والذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.



إستهلت المحافظ لقائها بالتأكيد على أهمية تفعيل التواصل مع مواطني المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية احتياجاتهم من الخدمات بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين.



كما ناقشت عددا من الشكاوى والإلتماسات والطلبات التى يأتى فى مقدمتها توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص.



ووجهت المحافظ تعليماتها ببحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.







كما إعتمدت الدكتورة محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية، ونواب وسكرتيرى الوحدات المحلية للمراكز والمدن الصادرة بالقرار رقم ٥٤٣ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 79 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وعلى قرار المحافظة رقم 614 بشأن تشكيل لجنة لاختيار مديري الادارات داخل ديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات القروية والنواب وسكرتيري المراكز والمدن.





حيث صرحت محافظ دمياط، أن هذا القرار يهدف الى ضخ دماء جديدة بالهيكل الإدارى بالوحدات المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم أولا بأول.



استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السفير الأرجنتيني بمصر إدواردو أنطونيو فاريلا، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات التجارية بين مصر وبلاده، وخاصة محافظة دمياط لما يتوفر بها من آفاق استثمارية في مجالات شتى.



حيث عرضت المحافظ المشاريع الإستثمارية للمحافظة التي يمكن التعاون من خلالها، منها مدينة دمياط للأثاث بإعتبارها أرضية ملائمة لدفع الإستثمار لتنمية الحركة الاقتصادية داخل المحافظة حيث أنها تعد مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث وأرض معارض وفندق، ومركز دولى للمؤتمرات وتشمل أيضا خدمات إدارية، ومستشفى ومعهد فنى للتصميم الحرفى وخدمات مكملة لها، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية التى يمكن توفير مدربين محترفين من الأرجنتين لتقديم الدعم الفني لهم.



واستدركت المحافظ حديثها إلى تعدد الجوانب الخصبة للإستثمار بالمحافظة لما فيها من العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة الأسماك والحلويات والألبان وموقعها الجغرافي الذي أضاف لها منطقة سياحية وهى مدينة رأس البر، لتضع دمياط على خريطة السياحية الداخلية بالجمهورية، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الأثرية بالمحافظة.



وأبدى السفير إدواردو إعجابه الشديد بتجربة المحافظ الرائدة كسيدة تتولى منصب محافظ وأسلوب قيادتها فى العمل بشتى المحاور التنموية فضلا عن جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، بالمحافظة.





اعتصم عدد من المدرسين، اليوم الأربعاء، في مقر إدارة الزرقا التعليمية اعتراضا منهم على صدور قرار بنقلهم الي أماكن بعيدة في المحافظة ونقلهم الي إدارات تعليمية أخرى.



وطالب المدرسين بالعدول عن قرارات نقلهم، واعادتهم مرة أخرى لمدارسهم.



