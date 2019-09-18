غدًا.. قطع المياه عن 11 منطفة بشرق الإسكندرية



وأشارت الشركة أن المناطق التي سوف تتأثر هي: "تحيمر البحرية - المهاجرين - العكاري - الزويدة - المراغي - العبيد - الثلاثين - خورشيد - الخروعة - النخل - الرحمة"، نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق.



وأهابت الشركة بأهالي المنطقة بتدبير إحتياجاتهم من المياه ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة برجاء الإتصال علي الأرقام التالية ١٢٥ - من أي تليفون أرضي، ٠٣٥٨١٥٧٠٠ - من أي محمول، ٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧ - الواتس آب.



يشار الى ان شركة مياه الشرب قد أعلنت أمس أيضًا عن ضعف المياه، بمنطقة غرب الإسكندرية، نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة بخط قطر 700متر، كاشفة عن ان المناطق المتأثرة من أعمال الصيانة وهي: "قرى النهضة الزراعية، حيث سيتم انقطاع المياه عن مناطق "قرية الحارس - قرية المسيرى 1و 2 - قرية الحضيرة - قرى الحاجر العقارية - سيف النصر - الأمل - العروبة - الأندلس - النجارين - مزرعة 3 شبكة البحيرة - كوبرى عماد - يحيى عارف - قرية البيضا مهندسين - قرية سند 2و3 - قرية السلام".



وحسب بيان شركة مياه الشرب، فإن ضعف وقطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لأعمال الصيانة الطارئة، بخط قطر 700 مم، بمنطقة النهضة الزراعية غرب الإسكندرية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 24 ساعة وأكدت الشركة أنة سوف يتم فتح المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الأزمة



وناشدت الشركة المواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع، أو الاتصال على الشركة لطلب سيارات المياه، وعلى رقم 125 الخط الساخن.

أعلنت شركة مياه بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن ضعف وقطع المياه عن 11 منطقة بشرق المحافظة.وقالت الشركة في بيان لها: "عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية، نخطركم بضعف وإنقطاع المياه غدًا يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وحتي الإنتهاء من جميع الإصلاحات مساء نفس اليوم بجميع عزب بحري المحمودية".