قرار الفيدرالي يهوي بمؤشرات البورصة الأمريكية

تراجعت البورصة الأمريكية بعد قرار الاحتياطى الفيدرالي بخفض معدل الفائدة ليخسر مؤشر "داو جونز" 170 نقطة .





وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة 0.25 بالمائة ليتراوح بين 1.75 إلى 2 بالمائة، لكنه لم يقدم إشارات واضحة على مزيد من التيسير النقدي في الفترة المقبلة.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أن الصفقة التجارية مع الصين سوف تتم قريباً كع استعداد الدولتين لعقد محادثات في الشهر المقبل.





وارتفعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2007.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 26939 نقطة، فاقداً 171 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة إلى 2984 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 8103 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.434.





واستهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على تراجع ، متأثرة بتحذير فيديكس بشأن أرباح العام بأكمله، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.41 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 27075.39 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.20 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 3001.50 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 11.39 نقطة أو 0.14 بالمئة ليصل إلى 8174.62 نقطة.



