تفاصيل التنسيق واستعداد حقوق المنصورة للعام الدراسي (صور)

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شهدت جامعة المنصورة عقد كلية الحقوق جامعة المنصورة المؤتمر العلمي، لمناقشة خطة استعداد الكلية لبدء العام الدراسي 2019-2020.



أقيم المؤتمر برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر – عميد الكلية وبحضور الدكتور وليد محمد الشناوى _ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعبدالله الهوارى _ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما حضر عمداء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



ورحب خاطر في بداية المؤتمر بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وهنأهم ببداية العام الجامعي الجديد 2019 2020.



وقام خاطر بعرض ما تم من انجازات خلال الاعوام الماضي من بنية تحتية وإنشاءات وأعمال تطوير وإحلال داخل الكلية، ثم قام عميد الكلية بعرض خطة مستقبلية لما سوف يتم من انجازات داخل الكلية.



وأكد خاطر على استعداد الكلية التام لاستقبال الطلاب الجدد وأيضا الطلاب القدامى مشيرًا أن الكلية سوف تقوم بتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بهدف تعريفهم بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الكلية للتيسير على الطلاب الجدد لضمنان سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل.



كما أوضح خاطر أنه تم الانتهاء من وضع جميع الجداول الدراسية ونشرها على موقع الكلية الإلكتروني وأيضا نظام ابن الهيثم.



وخلال المؤتمر تم وضع خريطة زمنية متضمنة كافة الأنشطة الطلابية والندوات العلمية للطلاب على مدار العام الجامعي.، وتم الانتهاء من كافة أعمال صيانة الخاصة بالبنية التحتية للكلية وكذلك اتخاذ كافة أحتياطات الأمن والسلامة والتأكد من وجود كافة سبل الراحة والأمن للطلاب، ودار نقاش بين الحضور بشأن المقترحات المرجوة خلال للعام الجامعي الجديد 2019-2020.



نشأة حقوق المنصورة



يشار أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة انشئت الكلية بقرار من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام رقم 184 لسنة 1973. بدأت الدراسة بها منذ العام الجامعى 731974، وانعقد أول مجلس للكلية في 19 يناير 1976، وجاء أول عميد للكلية الدكتور محمد محى الدين عوض، وأول دفعة تخرجت من مرحلة الليسانس عام 197776.



تنسيق حقوق المنصورة



كشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات،، نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الثالثة، وجائت لطلاب شعبة العلمي، الحد الأدنى للقبول بكلية حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 درجة أي بنسبة 58.6%،



عميد حقوق المنصورة يحصل علي جائزة الدولة التشجيعية



تجدر الاشارة الى ان المجلس الأعلى للثقافة عن فوز شريف يوسف خاطر – عميد كلية الحقوق بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الانسان عن بحثه المعنون ” حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة ” حيث تناول في هذا البحث حق المواطن في المعلومات طبقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور المصرى 2014.



جدير بالذكر أن شريف خاطر حصل على الدكتوراه من جامعة السربون بفرنسا عام 2004 وقد سبق حصوله أيضا على جائزة جامعة المنصورة التشجيعية عام 2008، وشغل منصب ملحق ثقافى بالسفارة المصرية بباريس لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 2012 حتى نهاية 2014 شغل بعدها منصب وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ثم عميد لذات الكلية حتى الآن بالقرار الجمهورى رقم 518 لسنة 2015.



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