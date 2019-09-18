الفجر الرياضي ينشر التشكيل المتوقع إعلانه للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

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اقتربت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بالإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال ساعات والذى سيقود الفراعنه خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.



وأصبح إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة الفراعنة، بعد دعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى سيكون مشرف على المنتخب خلال المرحلة القادمة.



وكان سبب التأخير فى الإعلان عن المدرب الجديد وهو إيهاب جلال بسبب إختيار الجهاز المعاون، والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعد أيام من المناقشات والمداولات ولكن بعد تمسك جلال بجهازه المعاون ورفضه التفريط في أى منهم وافقت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد على طلباته.



وعلم " الفجر الرياضي " أن طارق مصطفي نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر والذي قام بالتدريب داخل الدوري المغربي سيكون مدرب عام داخل الجهاز الفنى الجديد والذى سيقوده إيهاب جلال بعد الإستقرار عليه من قبل اللجنة الخماسية.



واستقرت أيضاً اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إعطاء الفرصة لقائد المنتخب السابق والنادى الأهلى عماد متعب بتولي منصب مدير المنتخب خلال المرحلة المقبلة.



مسيرة إيهاب جلال التدريبية



ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقود الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.