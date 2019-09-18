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من أجل عيون بوجبا.. زيدان يضحي بجوهرة ريال مدريد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:49 م
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من أجل عيون بوجبا.. زيدان يضحي بجوهرة ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عدم الاستسلام بشأن التعاقد مع مواطنه، النجم الدولي بول بوجبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم خط وسط الميرنجي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد كان ريال مدريد قد تفاوض مع نظيره مانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع بوجبا، إلا أن النادي الإسباني قد فشل في حسم الصفقة، حيث قال رئيس النادي الملكي، فلورنتينيو بيريز، أمس الثلاثاء، بأن النادي الإنجليزي لم يكن يريد التخلي عن نجمه الفرنسي.

وشهدت بداية الميركاتو الصيفي المنصرمة تحركات جيدة لريال مدريد، بعد أن تم إبرام 6 صفقات منها التوقيع مع البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلان ميندي والبرازيلي إيدير ميليتاو، لكن النهاية لم تكن سعيدة بعد الخسارة أمام التوقيع مع بوجبا أو البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سن جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، اليوم الأربعاء، فإن زين الدين زيدان، مدرب الأبيض الملكي مستعد لخوض معركة جديدة للتوقيع مع  بول بوجبا في الميركاتو الشتوي القادم، أو حتى في الصيف، وذلك من خلال عرض واحد من لاعبي ريال مدريد ومبلغ مالي.

وكشف الموقع الإسباني أن المدرب الفرنسي يريد منح الشياطين الحمر، المهاجم البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى مبلغ 90 مليون يورو، مع اعتبار أن اللاعب انضم لريال مدريد قبل عام وعدة أشهر مقابل 40 مليون يورو.

وكان مسؤولي مانشستر يونايتد قد رفضوا التخلي عن بول بوجبا بأقل من 160 مليون يورو.
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