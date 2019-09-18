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تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام باريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN SPORTS

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:51 م
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تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام باريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN SPORTS
ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو، كروس، خاميس رودريجيز، ايدين هازارد.

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل.

ويريد ريال مدريد تحقيق بداية جيدة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بدور المجموعات، خاصة بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق في الموسم الماضي بعد الخروج من دور ال16 من فريق اياكس امستردام الهولندي.

وكان الفريق الأبيض قد نجح في تحقيق اللقب خلال مواسم 2016 و2017 و2018، وتوج فري ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
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