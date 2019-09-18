الجالية المصرية بالسعودية لـ السيسي: "كمل ياريس.. الخير جاي على إيديك" (فيديو)

Advertisements

أعلن علاء ثروت خليل، أحد أفراد الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، عن تجديد الجالية المصرية الثقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة الباسلة.



وقال "ثروت"، خلال فيديو مذاع ببرنامج "اليوم"، على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء: "بالنيابة عن آلاف المصريين الذي يعلمون في المملكة العربية السعودية، نبعث رسالة تأييد للقوات المسلحة الباسلة، وللرئيس عبدالفتاح السيسي الوطني الشهم، الذي قام بإنقاذ من مصر من الفتن ووضعها على الطريق السليم".



وأرسل رسالة لمن يريدون هز ثقة مصر، قائلًا: "أنتم واهمين، ولا تعرفون عظمة الشعب المصري الذي يعلم أن القائد عبد الفتاح السيسي يعمل ليل نهار، وقام ببناء طرق جديدة والكثير من المشروعات، من أجل تغيير مستقبل مصر".



وأضاف: "إحنا فاكرين الأيام الصعبة، قطع الكهرباء، وقطع المياه والطرق، لكننا نرى اليوم مصر بتنور، والعالم بدأ يعود إلى مصر، وهذا واضح من قيادة القاهرة القارة السمراء، وانتعاش السياحة، الحياة في مصر بتحلى يوم بعد يوم، احنا بنقول ليك يا ريس كمل، اللي جاي أحلى، احنا واثقين فيك جدًا، احنا عارفين إن الخير جاي على إيديك والقوات المسلحة".



وتابع: "إحنا عارفين إن المأجورين ومن باعوا أنفسهم بيتآمروا على البلد، احنا بناخد كلامهم على أنهم تافهين، ولن يحركوا فينا ساكن، كمل يا ريس البلد كلها خلفك، شعبك بيحبك، ووارك جيش بيحبك بيقول مصر بالعمل، وتحيا مصر بالعمل والإنتاج".







