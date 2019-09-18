الجمارك تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية





تمكن أفراد الهيئة العامة للجمارك بمنفذ ارقين من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .





ووفقا "للبيان الجمارك"، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الي السودان تم الإشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 1284 لسنة 2019 بإسم م . ع . أ والمحمل علي 5 سيارات بضائع متنوعة للركاب المغادرين للخرطوم .





وتم تشكيل لجنه جمركيه للمعاينة الفعلية فتبين وجود 17 صنف من الأدوية البشرية عبارة عن 12000كبسوله فالبرويكس و 815 عبوة معلق نيستاتين و 15000قرص بلاكوينيل و 20000 قمع سيتال و 25000 قرص بروفيرون و 160 عبوة قطرة نتشورال و 800 قرص كابرون و 100 عبوة جل التراكايين و 75 عبوة فينتولين بخاخ و 40 عبوة جل ميكوناز و 50 علبة يورنيكس و 150 أمبول سيدولوت و 150 عبوة قطرة زولامول و 100 أمبول ابيجونال و 70 عبوة قطرة أوتريفين للأطفال والكبار مخبأة أسفل وداخل طرود الأمتعة الشخصية ضمن مشول البيان الجمركي سالف الذكر .









وبلغت قيمه التعويضات الجمركيه المستحقه 230 ألف جنيه .





قرر احمد جعفري عطيتو مدير عام جمرك اسوان اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسه 2019 وحرر المحضر أحمد ابراهيم .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك وأحمد صباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنيه بتشديد واحكام الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.











