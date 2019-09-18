رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (صور)

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استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بحضور العميد أيمن جمال مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية وكل من المهندس كرم خليفة وأسماء حسن لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا داخل كليات الجامعة.



وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، موضحًا أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمي للجامعة والبوابات الالكترونية الخاصة بكافة القطاعات والكليات والوحدات والمستشفيات الجامعية بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضًا بما يضمن سلامة تداول الشكاوى وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها الكترونيا، وذلك في ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لتطوير وتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم.



وقال العميد أيمن جمال أن اللقاء يأتي في إطار توعية القائمين على المنظومة في جامعة طنطا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال خطه توعوية تشمل ندوات تعريفية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، موضحًا أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابي" عبر التلفون المحمول.



وفى نهاية الزيارة أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أن منظومة الشكاوى تأتى لخدمة المواطنين، حيث تتمثل فى استقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها لضمان تقديم مستوى عالى من الخدمات الى المواطنين.



على جانب أخر استقبلت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، اللواء مهندس عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس ادارة مصنع 45 الحربي "المعصرة" التابع لوزارة الانتاج الحربي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة.



وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التشاور حول تطبيق منظومة ترشيد استهلاك المياه بجامعة طنطا بكافة قطاعاتها وكلياتها ووحداتها ومراكزها الخاصة والمدن الجامعية.



وأشار اللواء "هنداوي" إلى أن اللقاء يأتي تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة الترشيد، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المياه باعتبارها ضرورة حياتية.



حضر اللقاء محمد عبد الرحمن المدير المالي للجامعة وعدد من موظفى الجامعة.