وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة لبحث هجوم "أرامكو"
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن بومبيو غادر الولايات المتحدة، الثلاثاء 17 سبتمبر، في زيارة تستمر حتى غدٍ الخميس، إلى جدة وأبوظبي.
وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي،
فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط
بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
واجتمع وزير الطاقة مع عدد من القيادات
في “أرامكو السعودية” وبعض الجهات الحكومية؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي، مؤكدًا
أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف أمدادات البترول
العالمية، مما يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي.
وكان وزير الطاقة قد صرح بأنه نتج عن هذا
العمل الإرهابي توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في معملي بقيق وخريص، وأشار إلى أنه تم تعويض
ذلك من المخزونات.
وشدد على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي
أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات،
كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أصدر بيانًا
أكد فيه أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف
المتورطة فيه، في حين أعلنت العديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات إقليمية ودولية
إدانتها للهجوم.
وشهدت أسعار النفط تراجعًا خلال الايام
الماضية، إلا أن استهداف منشئات للنفط السعودي دفعها للارتفاع.
وقالت شركة ارمكو، انها تعمل علي إعادة
ضخ مستويات انتاج النفط إلى المستويات الطبيعية بعدما فقدت أكثر من نصف انتاجها بسب
الهجمات الأرهابية.
وقال وزير النفط السعودي الجديد الأمير
عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية ستعوض تراجع كميات انتاجها من المخزونات التى تمتلكها
شركة ارمكو.
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات
خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف
الإنتاج بالكامل. وقال مصدر مطلع لرويترز إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد
تستغرق أسابيع.