تشكيل توتنهام الرسمي أمام اولمبياكوس| مشاهدة مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORTS
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:05 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اولمبياكوس اليوناني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين - دايفيز.
خط الوسط : وينكس - ندومبيلي - كريستيان ايريكسن - ديلي آلي - لوكاس مورا.
خط الهجوم : هاري كين.
ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.
وكان فريق توتنهام قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول في المباراة النهائية بالموسم الماضي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو بمدريد.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين - دايفيز.
خط الوسط : وينكس - ندومبيلي - كريستيان ايريكسن - ديلي آلي - لوكاس مورا.
خط الهجوم : هاري كين.
ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.
وكان فريق توتنهام قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول في المباراة النهائية بالموسم الماضي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو بمدريد.
Advertisements
- تشكيل هجومي لتوتنهام أمام برشلونة بدوري الأبطال
- هاري كين يقود هجوم توتنهام في مواجهة إيندهوفن
- هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي
- ثلاثي الرعب يقود هجوم توتنهام أمام إنتر ميلان
- التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
- موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع
- تشكيل توتنهام الأساسي أمام أياكس أمستردام
- موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
- عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام ليفربول (بث مباشرالآن)
- بث مباشر ليفربول liverpool live، ليفربول بث مباشر يلا شوت
المزيد عن: توتنهام تشكيل توتنهام أولمبياكوستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر