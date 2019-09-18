تشكيل توتنهام الرسمي أمام اولمبياكوس| مشاهدة مباراة توتنهام ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORTS





أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اولمبياكوس اليوناني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-حراسة المرمى : لوريس.خط الدفاع : ألدرفاليد - سانشيز - فيرتونخين - دايفيز.خط الوسط : وينكس - ندومبيلي - كريستيان ايريكسن - ديلي آلي - لوكاس مورا.خط الهجوم : هاري كين.ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني في بداية البطولة من دور المجموعات، حيث يرغب الفريق الإنجليزي في حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى.وكان فريق توتنهام قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من فريق ليفربول في المباراة النهائية بالموسم الماضي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو بمدريد.