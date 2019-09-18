"في عهد السيسي".. مصر تحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتبدء التصدير

أظهرت بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع إنتاج مصر من الثروة البترولية الى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7 مليار قدم مكعب يومياً .





وحجم ماتم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية 31 مشروعاً في هذا المجال بإستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى طاقة انتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز.





وبنهاية شهر سبتمبر 2018 تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن إستيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد إستخدام النقد الأجنبي الموجه للإستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية والعودة للتصدير مرة أخرى.





أهم مشروعات تنمية الحقول في مجال انتاج الغاز الطبيعى:





مشروع تنمية حقل ظهر:





أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء الإنتاج من المشروع في 31 يناير 2018 والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 6 .15 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع ، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج حالياً إلى 7 .2 مليار قدم مكعب غاز يومياَ.





مشروع تنمية حقل نورس:

يهدف لإضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.





مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:

يهدف المشروع إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار..وقد اعطى الرئيس السيسى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً .





مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):





يهدف لإنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياً غاز و3 آلاف برميل يومياً متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب ، و دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا.





مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):





يدف لإنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 10 آبار على الإنتاج، وباستثماراتتبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعاً.





مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):





يهدف مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى ، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.





مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):





تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غازيومياً ،9 ألاف برميل متكثفاتيومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017 ، وسيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020.



