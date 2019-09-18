ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الدولة يكلّف وزير الدفاع بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:53 م
Advertisements
رئيس الدولة يكلّف وزير الدفاع بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
تحادث رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني الذي صرّح أن اللقاء "تناول مستجدّات الوضع الأمني والعسكري بالبلاد، إضافةً إلى استعراض جاهزية المؤسسة العسكرية، استعدادا لبقية المحطات الإنتخابية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما أفاد وزير الدفاع بأن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "كلّفه بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية".
يُذكر أن الزبيدي ترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقد تفرّغ خلال فترة الحملة الإنتخابية، من 2 إلى 13 سبتمبر 2019، إلى القيام بحملته. ولم يتمكّن من المرور إلى الدور الثاني من هذه الإنتخابات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا