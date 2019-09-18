رئيس الدولة يكلّف وزير الدفاع بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية

تحادث رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني الذي صرّح أن اللقاء "تناول مستجدّات الوضع الأمني والعسكري بالبلاد، إضافةً إلى استعراض جاهزية المؤسسة العسكرية، استعدادا لبقية المحطات الإنتخابية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

كما أفاد وزير الدفاع بأن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "كلّفه بالقيام بزيارات تفقّد لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية".

يُذكر أن الزبيدي ترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقد تفرّغ خلال فترة الحملة الإنتخابية، من 2 إلى 13 سبتمبر 2019، إلى القيام بحملته. ولم يتمكّن من المرور إلى الدور الثاني من هذه الإنتخابات.