بعد خمس سنوات أصبح نافاس عدو ريال مدريد

سيتزامن كيلور نافاس وريال مدريد في ملعب كرة القدم بعد شهر و 18 يومًا ، على الرغم من أنه هذه المرة سيكون يرتدي ألوان باريس سان جيرمان.





في ذلك اليوم في ملعب أليانز أرينا ، حيث كان لوس بلانكوس يشارك في مباراة سابقة دورة الموسم ، كانت آخر مرة تنطلق فيها كوستاريكا إلى أرض الملعب مرتدية قميص مدريد.





ستكون ليلة الأربعاء هي المرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف التي يكون فيها حارس المرمى المعارض الرجل الذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز مدريد بثلاثة الجوائز المتتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و 2018 ، بعد أن واجه آخر مرة أبطال أوروبا 13 مرة كلاعب ليفانتي في 9 مارس 2014.





وفي ذلك الوقت ، احتلت مدريد صدارة الدوري الأسباني بثلاث نقاط لكنها انتهت بخسارتها على اللقب إلى أتلتيكو مدريد ، بعد تعادل لوس روجلانكوس على ملعب نو كامب في الجولة الأخيرة.





عندما وصل كيلور آخر مرة إلى مدريد مع ليفانتي ، خسر فريق بلنسية 3-0 في العاصمة الإسبانية مع كريستيانو رونالدو ومارسيلو على سجل التهديف للذهاب مع هدف خاص من نيكولاوس كاربلاس كانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها ليفانتي أمام مدريد هذا الموسم.





على الرغم من أن موسم 2013/2014 شهد كايلور يلعب ضد مدريد للمرة الأولى لأنه لم يواجههم مع الباسيتي بسبب حقيقة أنهم كانوا في قسم سيجوندا، بينما لعب 31 مباراة فقط مع ليفانتي في موسمين أوليين له في النادي الذي خسر في المباريات الأربع التي خاضها ضد لوس بلانكوس .





وخسر ثلاث مرات وفاز بمباراة واحدة. هزيمة سالفة الذكر 3-0 أمام ليفانتي مع كيلور بين العصي جاءت بعد خسارة فالنسيان 3-2 أمام مدريد في وقت سابق من الحملة ، مع الفارو موراتا وكريستيانو سجل هدفين في وقت متأخر لتحقيق النصر.





على هذا النحو ، خسر كيلور المباراتين وتسلم ستة أهداف. فقط بعد أكثر من نصف عقد ، سيصبح من كانا صديقين الآن منافسين عندما يلتقي كل من مدريد وبي سان جيرمان في حديقة الامراء مساء الأربعاء.



