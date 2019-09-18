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بالخطوات.. كيف تدفع مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:28 م
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بالخطوات.. كيف تدفع مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد
البريد المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن البريد يقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين وأخر تلك الخدمات هو تحصيل المصروفات الدراسية لكافة المدارس الحكومية والتجريبية، من خلال مكاتب البريد، وذلك بالخطوات التالية:

يتوجه ولي الأمر لأى مكتب بريد
يدفع المصروفات في دقائق معدودة
المصروفات أقل من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها نقدا
المصروفات الأكثر من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها من خلال الكارت البنكي (الفيزا)، أو كارت ايزي باي الخاص بالبريد.

وأضاف الصغير أن مكاتب البريد شهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور لدفع المصروفات المدرسية بكافة أنواعها، وأشار إلي إتاحة تطبيق "إيزي باي" على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا. 

 مزايا بطاقة ايزى باى"Easy Pay" التى تصدر من مكاتب البريد المصري
1- يتم استخراج الكارت بـ 25 جنيه فقط 
2- صلاحية الكارت 5 سنوات من تاريخ استخراج الكارت 
3- تجديد الكارت بـ 15 جنيه فقط
4- الحد الادنى للايداع فى الكارت 100 جنيه 
5- الحد الاقصى للايداع خلال الشهر 20 الف جنيه
6- حد المشتريات المحلي فى اليوم 10 الاف فى اليوم 
7- الحد الاقصى للشراء من الانترنت 200 دولار بحد اقصى 1000 دولار  
8 - تتاح خدمة السحب النقدي من خلال ماكينات البريد المصري والماكينات ATM التي تحمل شعار 123 بحد اقصى 3 الاف جنيه يوميا 

الاوراق المطلوبة للحصول على بطاقة "ايزى باي"
البطاقة الشخصية أصل وصورة.
125 جنيها.

خطوات استخراج البطاقة 
- توجه إلي أقرب مكتب بريد رئيسي في منطقتك.
- أحجز دورك 
 - أطلب من الموظف إستخراج فيزا Easy Pay
 - توجه شباك أخر به ماكينة ( POS نقاط البيع ) من خلالها سيتم عملية إيداع المبلغ. 
 - ستستلم ظرف يحتوى على البطاقة برفقتها ورقة مغلفة بطابق أخر تحتها محفوظ الرقم السري المكون من أربعة 4 وهو الرمز الخاص بالسحب من ATM فقط أو عملية إيداع.
 - سيقوم الموظف بتفعيل بطاقتك.
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