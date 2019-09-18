بالخطوات.. كيف تدفع مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن البريد يقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين وأ خر تلك الخدمات هو تحصيل المصروفات الدراسية لكافة المدارس الحكومية والتجريبية، من خلال مكاتب البريد، وذلك بالخطوات التالية:





يتوجه ولي الأمر لأى مكتب بريد

يدفع المصروفات في دقائق معدودة

المصروفات أقل من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها نقدا

المصروفات الأكثر من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها من خلال الكارت البنكي (الفيزا)، أو كارت ايزي باي الخاص بالبريد.





وأضاف الصغير أن مكاتب البريد شهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور لدفع المصروفات المدرسية بكافة أنواعها، وأشار إلي إتاحة تطبيق "إيزي باي" على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا.





مزايا بطاقة ايزى باى"Easy Pay" التى تصدر من مكاتب البريد المصري