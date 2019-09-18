الاستعلام عن حالة مصابي حادث الأوتوستراد بحلوان

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بالطريق يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسور الحديدي بكوري الباجية في محور الأوتوستراد.



وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الحادث، وتم الدفع بأوناش لرفع حطام الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بالاستعلام عن حالة الـ10 مصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.



أمرت نيابة حلوان الجزئية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة أشخاص إثر إصابتهم في حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق الأوتستراد، كما صرحت بدفن جثة السائق وتسليم الجثة لذويه.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق الأوتوستراد بحلوان، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين وجثة المتوفى إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.وكما شهد كوبري الأباجية إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم محور الأوتوستراد، نتيجة السرعة الزائدة لسائق الأتوبيس وراء حادث التصادم، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ثم اصطدمت في السور الحديدي أعلى الكوبري مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.ورفع رجال إدارة مرور القاهرة آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية بمحور الأوتوستراد.