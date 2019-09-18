ميناء دمياط يستقبل 10 ألاف طن من الجيلاتين

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1000 طن يوريا و 336 طن رخام .

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14300 طن ذرة و 9456 طن حديد و 1500 طن قمح و 4564 طن خشب 400 طن ميثانول و 10000 طن جلاتين ونواتج ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 113 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 422 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90615 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14151 طنا .

غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1361 طن قمح ، في حين غادر عدد 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49198 من البضائع العامة منها عدد 89 سيارة نقل محملة بـ 3932 طن قمح

يوم الثلاثاء

سجلت الحركة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل عدد 6 سفن بضائع عامة، ومغادرة عدد 1 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4210 طن فوسفات و 300 طن رخام ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8500 طن ذرة و 3334 طن حديد بلت و 4710 طن قضبان حديد و 10000 طن قمح و 5000 طن كلوريد ايثيلين و3100 طن ابلاكاش و 5500 طن جلاتين .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 71 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 320 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94620 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16024 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2589 طن قمح ، بالإضافة لمغادرة 999 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56164 من البضائع العامة منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 4855 طن قمح .









يوم الإثنين

استقبل الميناء 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 23475 طن فوسفات و 2000 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن ذرة و 21554 طن حديد و 11000 طن قمح و 4200 طن كلوريد ايثيلين .‎





وسجلت حركة الصادر من الحاويات 29 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1795 حاوية مكافئة .





وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93557 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15599 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2546 طن قمح ، في حين غادر عدد 899 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45724 من البضائع العامة منها عدد 111 سيارة نقل محملة بـ 5149 طن قمح ، بجان مغادرة الميناء قطار حاويات متوجهاً إلى ميناء الأدبية بعدد 10 حاويات 40 قدم .





يوم الأحد

سجلت الحركة فى الميناء 2 سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة .





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10816 طن فوسفات و 2750 طن كوارتز و 2700 طن يوريا، وحركة الوارد من البضائع العامة 6000 طن ذرة و 10848 طن حديد و 12000 طن ذرة .‎





وتم تصدير 100 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 12 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1699 حاوية مكافئة .





وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89325 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11955 طنا، وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1351 طن قمح ، وعدد 918 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48050 من البضائع العامة منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 5463 طن قمح .





يوم السبت





استقبل ميناء دمياط عدد 2 سفينة حاويات و عدد 2 سفينة بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .





وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة 2800 طن كوارتز و 4236 طن فوسفات و 7690 طن سوبر فوسفات و 234 طن ملح و 2500 طن يوريا .



