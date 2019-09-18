مؤشر بورصة "مسقط "يصعد 0.36% بدعم قطاع الخدمات

أنهت بورصة مسقط تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي صعود ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.36 بالمائة، عند مستوى 4015.99 نقطة، رابحاً 14.51 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الثلاثاء، و دعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.92 بالمائة؛ مع صدارة سهم العُمانية القطرية للتأمين الرابحين اليوم بنسبة 4.6 بالمائة، وارتفع الباطنة للطاقة 4.17 بالمائة ، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.36 بالمائة؛ مع تقدم سهم حديد الجزيرة للمتراجعين اليوم بنسبة 8.73 بالمائة، من خلال صفقة واحدة على السهم، وتراجع جلفار للهندسة 1.23 بالمائة.









وانخفض كذلك مؤشر القطاع المالي 0.13 بالمائة؛ بضغط الدولية للاستثمارات 7.14 بالمائة، وهبط بنك العز الإسلامي 2.74 بالمائة ، وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 13.81 مليون سهم، مقابل 14.43 مليون بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.42 مليون ريال، مقابل 3.21 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.





وتصدر سهم جلفار للهندسة الأسهم الأنشط حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 2.32 مليون سهم، بقيمة بنحو 185.66 ألف ريال.



