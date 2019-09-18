قرعة القسم الثاني من الدوري المصري (صور)

أسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019- والتي أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى.





وتشهد الجولة الأولى لمجموعة القاهرة إقامة 6 مباريات مرتقبة حيث سيلتقي ...









مباريات المجموعة الثانية

1 - سيراميكا مع الداخلية

2- الزرقا مع المريخ

3- الترسانة مع منتخب السويس

4- القناة مع النجوم

5- كوكاكولا مع النصر

6- بتروجت مع جمهورية شبين









وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.









وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.









ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.









وشهدت مراسم القرعة حضور مجلس إدارة الإتحاد، ومندوبو الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.



