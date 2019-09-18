رونالدو: الجنس مع جورجينا أجمل من هدفي في يوفنتوس

كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن كواليس علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في الساعة التاسعة مساء اليوم في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية على هامش استضافته بأحد البرامج الشهيرة بقناة "ITV" البريطانية إ هدف في مرمى يوفنتوس عندما كان لاعبًا في ريال مدريد هو الأفضل في حياته.

ورد رونالدو على سؤال هل هذا الهدف أفضل أم علاقته بصديقته عارضة الأزياء قائلًا: "ممارسة الجنس مع جورجينا أفضل بكل تأكيد.. سأتزوجها في يوم من الأيام فهي ساعدتني كثيرًا وأم أحد أبنائي وسيكون من الرائع الارتباط بها مدى الحياة".

وأكدت جورجينا أن علاقتها برونالدو كانت حبًا من النظرة الأولى عندما تقابلا في جوتشي حيث كانت تعمل في المبيعات مشيرة إلى أنها لن تفرط فيه مدى الحياة.





رونالدو: أستحق كرات ذهبية أكثر من ميسي





أجرى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقابلة مع الإعلامي بيريس مورجان تحدث فيها عن الكرة الذهبية والمنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال رونالدو في لقائه التليفزيوني: "أود أن أكون أكثر من حقق الكرة الذهبية في التاريخ ولذلك أسعى إلى ذلك باستمرار وأعتقد أني أستحق كرات أكثر من ميسي".

وأضاف رونالدو: "ميسي لاعب رائع فهو تاريخ كرة القدم.. نحن لسنا أصدقاء ومندهش من كلام الناس أننا لم نتشارك التتويج فهو بمنافسته يدفعني إلى التقدم باستمرار.. ميسي أفضل من واجهته في تاريخي".

ويرى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أن الكرة الذهبية وسيلته للتفوق على ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في صراع الأفضل بالعالم، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على كرات ذهبية أكثر من البرغوث الأرجنتيني.

وتابع كريستيانو رونالدو: "أعتقد أنني إذا توجت بالكرة السادسة أو السابعة والثامنة، سوف أتفوق عليه.. لسنا أصدقاء لكنه شاركني في الإنجازات، وجعل مني لاعبًا أفضل على مدار السنوات الماضية، بسبب التنافس على الألقاب".

وواصل رونالدو: "أعتقد أنني جزء من تاريخ كرة القدم نظرًا لما حققته وأستمر في تحقيقه، وأنا أحد أفضل اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم.. أعتقد أنني في المرتبة الأولى في قائمة أفضل اللاعبين، لكن بالنسبة للبعض فهناك تفضيلات أخرى ولو وضعوني في المركز الثاني، فهذا لا يهم على الإطلاق".

وختم رونالدو: "أحب النجاح كثيرًا، فهو بمثابة الإدمان بالنسبة لي، وأعتقد أن ذلك الأمر ليس سيئا، فإن لم تكن متحمسًا فعليك التوقف".

وتوج الثنائي ميسي ورونالدو بـ9 بطولات دوري أبطال أوروبا، بواقع 5 لرونالدو مقابل 4 للأرجنتيني.