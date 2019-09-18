مجمع الملك فهد يوزِّع 320 مليون نسخة من القرآن الكريم

وأضاف التقرير، أنَّ إجمالي ما وزَّعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، وصل إلى 319 مليونًا و865 ألفًا و248 نسخة من مختلف الإصدارات.



وتحرص المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالقرآن الكريم والحفاظ عليه، وأقامت المملكة خصيصا مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.



وتعتبر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تُعرف اختصارًا مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، هي مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، انطلقت عام 1399 هـ. تُنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشارك في المسابقة آلاف المتسابقين من دول العالم الإسلامي والجمعيات والمنظمات الإسلامية.



تقام المسابقة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتستمر خمسة أيام.



وتوجه الدعوات إلى فئتين هما: الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الشؤون الإسلامية، أو ما يقوم مقامها في الدول الإسلامية، ويحق لكل دولة وجهت لها الدعوة التقدم بمرشحين اثنين فقط في ثلاثة فروع. أما دول الأقليات الإسلامية فيحق لكل جهة وجهت لها الدعوة أن ترشح متسابق واحد فقط من الدولة.



وتضم المسابقة أربعة فروع، الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا. الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد. الفرع الثالث: حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد. الفرع الرابع: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع خاص بمرشحي دول الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.



ويصرف لكل متسابق حضر للمسابقة مبلغ ألفي ريال سعودي، مع هدايا عينية، كما يصرف لكل عضو شارك في لجنة التحكيم في المسابقة مبلغ عشرين ألف ريال، وتصرف الجوائز المالية للفائزين الخمسة الأوائل من كل فرع بما مجموعها مليون و85 ألف ريال.

وزَّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر ذي الحجة الماضي 1440هـ، 450 ألفًا و324 نسخةً من القرآن الكريم؛ بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية لمجموعة من الجهات الحكومية.وقال تقريرٌ صادرٌ من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، اليوم الأربعاء، إنَّه تمَّ توزيع 379 ألفًا و920 نسخةً من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و57 ألفًا و100 نسخة من الأجزاء، و9884 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و2870 نسخة من الكتب الدينية، و550 نسخة من التسجيلات.