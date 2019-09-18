القبض على شخص متهرب من 16 حكم في الحمامات
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:48 م
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مروى الجلاصي
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تمكنت الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالحمامات، من إلقاء القبض على شخص عمره 35 سنة قاطن الجهة، صادر في شأنه 16 مضمون حكم نهائي عن محكمة الإستئناف بنابل من أجل "إصدار صكّ بدون رصيد والإعتداء بالعنف والإضرار بملك الغير" إضافة إلى أنه محلّ تفتيش لفائدة الجهة القضائيّة من أجل "الإعتداء بالعنف".
بمراجعة النيابة العمُوميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنه.
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