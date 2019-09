ليدي جاجا في جلسة تصوير جديدة للترويج لماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

ونشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها ليدي جاجا وظهرت خلالها برفقة مستحضرات ماركتها الخاصة للتجميل، والتي تطلق عليها اسم Haus Laboratories.



وقالت الصحيفة أن جلسة التصوير التي أجرتها ليدي جاجا كانت بحضور عدد من الصحفيين بمسرح "باركر هانجر"، بمدينة سانتامونيكا.



وشمل جلسة التصوير احتفالية صغيرة قدمت خلالها ليدي جاجا فقرة غنائية للحاضرين بحفل اطلاق مستحضرات التجميل الجديدة التابعة لماركتها الخاصة بالتجميل Haus Laboratories.



وظهرت ليدي جاجا في احتفالية ماركة Haus Laboratories الجديدة بإطلالة سوداء من تصميمات مصمم الأزياء العالمي "يوسف الجاسمي".



وسبق للعديد من نجوم ونجمات هوليوود طرح مستحضرات تجميل بماركات خاصة بهم، مثل النجمة ليدي جاجا ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها الصغرى كايلي جينر.



واختارت النجمة ليدي جاجا عام 2019 الجاري لتعلن عن ماركتها الخاصة بمستحضرات التجميل Haus Laboratories، استغلالا للنجاح الكبير الذي حققته عبر فيلمها الجديد a star was born، والذي حصدت عنه للمرة الأولى جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية، وذلك عن أغنيتها بالفيلم shallow، والتي قام بتأليفها وتلحينها الموزع الموسيقي مارك رانسون.



ومنذ عام 2008، قدمت النجمة الكبيرة ليدي جاجا العديد من الألبومات الموسيقية الناجحة التي حصدت بها مكانة مميزة بعالم الشهرة بهوليوود، وكان أبرز هذه الألبومات ألبوم The Fame الذي طرح في عام 2008، وألبوم Born This Way الذي طرح في عام 2011، وألبوم Artpop الذي طرح في عام 2013، وألبوم Cheek to Cheek الذي طرح في عام 2014، وألبوم Joanne الذي طرح في عام 2016.



كما سبق لليدي جاجا القيام بعدد من الجولات الفنية حول التي أمتدت في معظمها لأكثر من عام، وقدمت خلالها العديد من الحفلات الغنائية بكبرى المدن حول العالم، وكان من هذه الجولات الفنية، The Fame Ball Tour في عام 2009، وجولة The Monster Ball Tour التي امتدت بين عامي 2009 و2011، وجولة Born This Way Ball التي استمرت بين عام 2011 وعام 2013، وجولة ArtRave: The Artpop Ball في عام 2014، وجولة Cheek to Cheek Tour التي استمرت من عام 2014، وحتى عام 2015، وجولة Joanne World Tour التي استمرت من عام 2017 وحتى عام 2018.



وظهرت ليدي جاجا في العديد من الأعمال السينمائية المميزة، وعدد من الأفلام الوثائقية التي أظهرت كبار النجوم، ومنها فيلم The Zen of Bennett الذي طرح في عام 2012، وفيلم Katy Perry: Part of Me الذي طرح في عام 2012، وفيلم Machete Kills الذي طرح في عام 2012، وفيلم Muppets Most Wanted الذي طرح في عام 2014، وفيلم Sin City: A Dame to Kill For الذي طرح في عام 2014، وفيلم Gaga: Five Foot Two الذي طرح في عام 2017، وفيلم A Star Is Born مع النجم برادلي كوبر والذي طرح في عام 2018 الماضي.







