قوات هندية تطلق قنابل يدوية على القوات الخاصة الباكستانية في كشمير (فيديو)

مع استمرار المواجهة بين الهند وباكستان بشأن قرار نيودلهي تجريد ولاية جامو وكشمير المضطربة من وضعها الخاص، كانت هناك العديد من المحاولات المزعومة من قبل القوات الباكستانية لدفع المتسللين المزعومين عبر خط السيطرة.





وشارك الجيش الهندي مقطع فيديو حول تصرفه لصد محاولة قام بها فريق عمل الحدود الباكستاني (BAT) لدفع المتشددين المزعومين إلى الأراضي الهندية في كشمير.





وقالت مصادر الجيش الهندي، إنها أحبطت أكثر من 15 محاولة من هذا النوع في شهر أغسطس وحده.





في الفيديو، شوهدت القوات الهندية وهي تطلق قنابل يدوية على القوات الخاصة الباكستانية (مجموعة الخدمات الخاصة) باستخدام قاذفات قنابل برميل.





بدأت المواجهة بين الهند وباكستان، بعد هجوم انتحاري على القوات الهندية في بولواما بكشمير في 14 فبراير وقتل فيه 40 من أفراد الأمن. تصاعدت أكثر بعد أن نفذ سلاح الجو الهندي غارة جوية على معسكر تدريب مزعوم في بالاكوت، في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.





وازداد التوتر بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا سوءًا بعد قرار نيودلهي تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص. ورفضت إسلام أباد، التي تدعي أنها صاحبة مصلحة في كشمير، الخطوة الهندية وأعلنت هجومًا دبلوماسيًا عليها.





وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الأحد (15 سبتمبر)، إن الجيش الباكستاني قد ارتكب ما مجموعه 2050 من انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة في عام 2019 والتي راح ضحيتها 21 هنديًا.





وحسبما ذكرت وزارة الخارجية: "سلطنا الضوء على مخاوفنا بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة من جانب باكستان، بما في ذلك دعم التسلل الإرهابي عبر الحدود واستهداف المدنيين الهنود والمراكز الحدودية. هذا العام، لجأوا إلى أكثر من 2050 من انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة التي قتل فيها 21 هنديًا".





كانت كشمير موضع خلاف بين الهند وباكستان، حيث حصلا الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947. يسيطر كلاهما على جزء من كشمير، لكنهما يطالبان به بالكامل. لقد خاضوا أيضا ثلاث حروب منذ ذلك الحين، منهم اثنين حول كشمير.





جدير بالذكر، أن السلطات الهندية اعتقلت، يوم الخميس 12 سبتمبر، ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة مقرها باكستان.





وقالت الشرطة الهندية، إن الاعتقال تم أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى كشمير، مشيرة إلى أن الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق آلية هجومية وستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة.





وذكر مصدر في الشرطة الهندية أنهم كانوا يستقلون "شاحنة قادمة من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير".





وتؤكد الشرطة الهندية، أن الموقوفين يتبعون لجماعة "جيش محمد" التي تبنت هجوما انتحاريا في شهر فبراير، أسفر عن مقتل 40 شخصا من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان.





ووصل التوتر بين الهند وباكستان إلى أقصى حدوده في بداية أغسطس الماضي، إثر إعلان السلطات الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح كشمير وضعا خاصا. وبررت الحكومة الهندية قرارها بمكافحة "الإرهاب والنزعة الانفصالية" في كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة.





وفي مسعاها للحد من الاضطرابات والتظاهرات، فرضت نيودلهي لأسابيع عزلا تاما على الكشميريين وقطعت كل وسائل التواصل عن الإقليم.





من جانبها، طلبت باكستان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن خطوات الهند في كشمير الهندية، وقالت إنها تخشى وقوع "إبادة".





واعتقلت سلطات الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما يقرب من أربعة آلاف شخص، منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي، في أوضح دليل حتى الآن على نطاق الحملة الأمنية التي تجري هناك.









#WATCH Army sources: Infiltration or attempted BAT(Border Action Team) action by Pakistan on 12-13 Sept 2019, was seen&eliminated. In video, Indian troops can be seen launching grenades at Pak's SSG(Special Service Group) commandos/terrorists using Under Barrel Grenade Launchers. pic.twitter.com/KOnYJPWyV8 — ANI (@ANI) September 18, 2019