ثورة مصرية على "تويتر" لدعم الرئيس: "إحنا معاك يا سيسي"

حرص العديد من رواد السوشيال ميديا على تجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على قوى الشر التي تريد هدم استقرار البلاد من خلال هشتاج "احنا معاك ياسيسي"، الذي تصدر قوائم الترند العربية على موقع التدوين المصغر "تويتر"، عقب وقت بسيط من انطلاقه.





وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج، داعمين خطى الإصلاح "إيدينا بايدك للنهاية.. كل الدعم للرئيس.. والقوات المسلحة"، كما أكد اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، على تأييده الكامل للقيادة السياسية المصرية، معلنًا عن رفضه الكامل للخونة من باعوا أنفسهم من أجل حفنة نقود لإثارة الفوضى وترويج الإشاعات ضد الدولة المصرية، حيث جاء في نص بيان اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا: "رفض الاتحاد الكامل لكل ما يتشدق به أي خائن لوطنه باع نفسه من أجل حفنة نقود، كما يشيد اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، بالشعب المصري العظيم الذي يقرر مصيره بنفسه مهما واجه من طغيان وجبروت، ويؤكد أن الشعب المصري كان وسيظل هو الحاكم للبلاد، لآنه يعي جيدا أن كثيرا من الخونة المدعومين من جهات مخابراتية بل ورؤساء دول معروفين للعامة يحاولون إثارة الفتنة وترويج الإشاعات الكذابة حتى يثيروا الفتنة بين أبناء الشعب المصرى الذى يعى كل هذه المخططات الحقيرة، ويرفضها رفضا قاطعا ويؤكد اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا تحتاج للرئيس السيسى الآن، من أجل استكمال الحرب على الإرهاب، وإكمال خطة الإصلاح التي بدأها ولن يستطيع رئيس أخر إكمالها وتحمل الضغوط التي يشهدها الوطن".





معاك رغم أنف الحاقدين

بينما شدد بهاء حسين، على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي "علشان اجهضت مخطط الإخوان وأهل الشر واجهضت مخطط صفقة القرن و حافظت على حق مصر في غاز البحر المتوسط.. وحافظت على مكانتها وسط العالم.. احنا معاك رغم أنف الحاقدين لبناء مصر العظيمة".





كل الشعب المصري وراك

"كل الشعب المصري وراك"، بهذه العبارة، أبدت سهر السيد، دعمها الكامل للرئيس السيسي، التي أكدت أن في عهده عاش الوطن أزهى عصور التقدم والتكنولوجيا "يكفي العاصمة الإدارية التي يتحدث عنها الكل..والتي نشأت في وقت قياسي.. من طلع بنا لفوق في وقت زمني كده.. اللي يبني ويعمر احنا معاه وفي ظهره سند علشان نعمرها".





إشادة بالمبادرات الطبية

في سياق متصل، سلطت سمية شمسي، احدى المغردات، الضوء على المبادرات الطبية التي بسببها تعافى العديد من المواطنين، وكشفت أمراض بعض البسطاء ، الذين لا يملكون قيمة العلاج والكشف الطبي "حافظت على صحتنا وأراضينا.. وحافظت على الوطن من الغادرين.. من الرئيس اللي فكر في كده ومش صحة مصريين بس كل ضيوف الوطن العربي".





انجازاتك أكبر دليل

وكتب حساب تحت إسم سمير الطيب " دمت لنا قائدا وفخرا سياده الرئيس وانجازاتك أكبر دليل وشاهد على إنك مؤسس دولة مصر الحديثة ولا أحد سواك.. أكمل على بركه الله والشرفاء والمخلصين كلهم في ضهرك".





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال كلمته بمؤتمر الشباب الثامن في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" - في إشارة إلى الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية-: "اللي بيني وبينكم الثقة، مش إني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز أرد على كلام يتوجه لي، قالوا إني بابني قصور رئاسية، أنا بنيت وبابني وهابني، ومفيش حاجة باسمى، كله للدولة"، متابعًا: "العلاقة بيني وبين الناس مبنية على الثقة، لو حد حب يضربها دي حاجة خطيرة، بيقولوا إني باعمل قصور جديدة، أنا باعمل قصور في العاصمة الإدارية والدنيا كلها هتتفرج عليها، أُمال إيه، هي مصر شوية ولَّا إيه، انتو فاكرين مصر شوية"، مستطردًا: "باعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، القصور اللي موجودة في مصر قديمة، هنقف عليها يعني، مصر بلد كبيرة أوي، كبيرة بيكم، وتستحق إنها تتعامل على أنها كبيرة".













