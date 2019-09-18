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رئيس الوزراء الماليزي يقترح قانونًا لإجبار الشركات على وقف الحرائق

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
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رئيس الوزراء الماليزي يقترح قانونًا لإجبار الشركات على وقف الحرائق
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" اليوم الاربعاء أن ماليزيا قد تضطر إلى إصدار قانون يجبر شركاتها على مواجهة الحرائق على الاراضي التي تسيطر عليها في الخارج مع انتشار حرائق الغابات في اندونيسيا المجاورة في أنحاء المنطقة.

وعانت جنوب شرق آسيا لسنوات من نوبات الدخان التي سببتها موسم الجفاف بسبب كثرة الحرائق في إندونيسيا، والتي بدأت في تنظيف الأراضي، مما أثار مخاوف بشأن الصحة وتأثيرها على السياحة.

وقالت وزيرة البيئة الإندونيسية "سيتي نوربايا بكار" الأسبوع الماضي أن بعض الحرائق في بلدها شوهدت في مزارع زيت النخيل التي تديرها أربع شركات فرعية على الأقل من الشركات الماليزية.

وقال مهاتير أن حكومته ستدعو الشركات الماليزية إلى إخماد الحرائق.

وقال مهاتير للصحفيين: "لكن بالطبع، إذا وجدنا أنهم غير مستعدين لاتخاذ إجراء، فقد يتعين علينا إصدار قانون يجعلهم مسؤولين عن الحرائق في ممتلكاتهم، حتى لو كان خارج ماليزيا".

قال "تيريزا كوك"، الوزير الماليزي المسؤول عن زيت النخيل، الأسبوع الماضي، أن أي تقرير عن حرائق على الأراضي التي تسيطر عليها الشركات الماليزية كان "اتهامًا خطيرًا".

وتم الاتصال الأسبوع الماضي، وقالت اثنتان من الشركات التي حددها الوزير الإندونيسي إنهما نشبتا حرائق صغيرة على أرضهما لكن تم إخمادها.
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