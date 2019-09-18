خلال حملات أمنية.. ضبط 551 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 قضية مخدرات – سيارة – 4 سلاح أبيض - دراجة بخارية – هارب جناية – 4 مستأنف – 25 جزئي – 25 غرامات – 2 مخالفات –450 مبالغ مالية – ضبط وإحضار – سلاح ناري – اشتباه -3 نوعيات خطرة – شقة مفروشة، وبلغ الإجمالي 551 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط عدد (170 كرسيا – 4 برويطة – حلو ونش – ماتور ونش – 40 سيخ حديد – 2 ثلاجة عرض - 8 ميزان – 5 استاند – 2 شمسية –4 أسطوانة غاز - 3 توك توك -عربة فول – 35 أوتاد حديدية)، وبلغ الإجمالي 232 حالة تعديات على الطريق العام.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 قضية مخدرات – سيارة – 4 سلاح أبيض - دراجة بخارية – هارب جناية – 4 مستأنف – 25 جزئي – 25 غرامات – 2 مخالفات –450 مبالغ مالية – ضبط وإحضار – سلاح ناري – اشتباه -3 نوعيات خطرة – شقة مفروشة، وبلغ الإجمالي 551 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط عدد (170 كرسيا – 4 برويطة – حلو ونش – ماتور ونش – 40 سيخ حديد – 2 ثلاجة عرض - 8 ميزان – 5 استاند – 2 شمسية –4 أسطوانة غاز - 3 توك توك -عربة فول – 35 أوتاد حديدية)، وبلغ الإجمالي 232 حالة تعديات على الطريق العام.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
- ضبط 744 قضية جنائية في الهرم
- "أمن الجيزة" يضبط عددا من الخارجين عن القانون بالطالبية
- إزالة 22 كشك غير مرخص بشارع عثمان محرم بالطالبية
- ضبط 26 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية
- تنفيذ 18 قرار إزالة بشارع عثمان محرم بالطالبية
- أمن الجيزة يضبط مسجلين خطر وتجار مخدرات بشارع عثمان محرم بالطالبية
- إزالة 1278 حالة تعديات على الطريق العام خلال حملات أمنية بالطالبية
- رفع 256 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية
- مدير أمن الجيزة يواصل حملاته بشارع عثمان محرم بالطالبية
- أمن الجيزة يفحص الشقق المفروشة بشارع عثمان محرم بالطالبية
المزيد عن: شارع عثمان محرم حوادث الفجر الطالبية اخبار الحوادثتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر