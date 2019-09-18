"الصحة": ضبط 1128 طنا و 533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 1128 طنًا و533 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـمحافظتي البحيرة والجيزة، خلال الفترة من ١٥ إلي ١٦ سبتمبر الجاري.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، مستشار الوزيرة للشئون الوقائية المتوطنة، إلى أنه تم ضبط ١١٢٨طنًا و٥٣٣ كجم أغذية مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، لافتا إلى أن الأغذية التى تم ضبتها عبارة عن "صلصة، ملح طعام، فول مدمس، خرشوف مملح، مكسبات طعم، زيتون أسود، وغيرها"، حيث تم سحب ٢٤ عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.وذكر "عيد" أن الحملات قامت بالمرور على منشأتين غذائيتين بـمحافظتي البحيرة والجيزة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل "مخزن" أغذية لمخالفته للاشتراطات الصحية.ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير ٤٠ محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.كما شدد المتحدث الاعلامي، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيرًا إلى تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، وأيضًا المطاعم والكافتيريات، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.