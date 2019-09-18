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ننشر موعد بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروع "سكن مصر"

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
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ننشر موعد بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروع سكن مصر
مشروع سكن مصر
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أحمد الشيخ
 
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 24/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).


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