موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد 18 - 9 - 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

توقيت متابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد على الهواء مباشرةً



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء





beIN SPORTS HD 1



TVP 1 HD



RTS Deux HD



SRF zwei HD



RSI LA 2 HD



BT Sport 2 / HD



Ziggo Sport Voetbal



CBC SPORT HD



Movistar Liga de Campeones HD



RMC Sport 1



Polsat Sport Premium 2 HD



DAZN 1 HD



Eleven Sports 2 HD Portugal





طاقم التحكيم والمعلقين



وقامت قنوات بي إن سبورتس بتعيين المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف للتعليق على أحداث المباراة فيما سيتولى تحكيم المباراة طاقم مكون من :-



الحكم الدولي ستيفان كلوسنير " ساحة "



الحكم الدولي ريمي زفراجين " مساعد أول "



الحكم الدولي ماركو زورشر " مساعد ثاني "







تقام اليوم الأربعاء مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى من أعرق البطولات التي تقام في القارة العجوز دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موعد المباراة بالتوقيت المحلي لمصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى القنوات التي تقوم بنقلها على الهواء مباشرةً والمعلقين وطاقم التحكيم.وقبل اللقاء رفع كيلو نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي راية التحدي قبل مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في إفتتاح دور المجموعات حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر باللغة الإسبانية والغة الفرنسية حب كبير وخبرات رائعة وذكريات أجمل.واستدرك الحارس الكوستاريكي أن هدفه يدور فقط حول مساعده فريقه الجديد في تحقيق الفوز على الملكي الذي قضى بين جدرانه خمسة مواسم قادماً من صفوف فريق نادي ليفانتي بعد تألقه بصورة لافته مع منتخب بلاده كوستاريكا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل 2014.ونجح نافاس في التتويج مع الملكي ببطولة الدوري الغسباني بالإضافة إلى كأس العالم للأندية والإنجاز الأكبر له على المستوى المحلي والقاري تمثل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مناسبات متتالية مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.وكان كيلور قد انتقل إلى الفريق الباريسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك ضمن صفقة تبادلية إنتقل على إثرها ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 bein sports HD 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومباريات الدوريات الخمسة الكبرى.وبجانب بي إن سبورتس تنقل المباراة عبر القنوات التالية أيضاً :-Arena Sport 2