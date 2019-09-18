الطالع الفلكي الأربِعَاء 18/9/2019..مُشْتَهَوَات بِالحَلال!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 8 تُوت قبطى، 18 أيْلول رُومى، 19 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وهِيّا الدّنيا فيها إيه غير شويّة المشتهوات دى؟ (يعنى أعمل زَيّك؟) -إعْمِلْ اللى حَلّلْهُولَكْ رَبّنَا ، إتْجَوّز.(فريد شوقى من فيلم السّقَا مات-1981)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات ومُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها للتلحين والتأليف و تأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الثور: المتعة وإشباع حواسك بالحلال لايجب أن يكون على حساب واجباتك الرّوحيّة أو مسئوليّاتك فى العمل، لاتخلط اللهو بالعمل.





برج الجوزاء: السّير بسرعة السلحفاة أفضل لتلافى أخطاء التسرّع والتغافل عن العيوب الصغيرة لكنها الكفيلة بإفساد عملك.





برج السّرطان: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الأسد: قم بمراجعة عملك أكثر من مرّة فالخطأ وارد ،أحد كبار السّن قد يقوم بإنقاذك من مأزق فتأكد من ردّك الجميل.





برج العذراء: تنظر للحياة من عدسات زهريّة اللون،عروض الزواج واردة بشدّة للعزّاب لكن علىّ تذكيرك أن مراية الحب عميا وأنه ليس كل مايلمع ذهبا.





برج الميزان: أنت مدعوّ لإستشارة أهل الخبرة والعلم لتفادى التورّط فى خسائر بإمكانك تجنّبها، بدلاً عن المُكابرة وتحمّل الأخطار.





برج العقرب: زملاء يطلبون مساعدتك فحاول تقديم المساعدة قدر إمكانك ،إن لم يكن للجميع فللبعض، ما لايُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: قد يتم التوصل لتوقيع إتفاق أو عقد قانونى مفيد لك ،لكن إحرص على تواجد أحد الخبراء والموثوقين لفحص كل تفصيلة مهما كانت تافهة.





برج الجدي: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الدّلو: شعور بالكبرياء والشفقة على نفسك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف المُحيطة.



