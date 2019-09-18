أستاذ حاسبات: مصر دخلت مجال الذكاء الاصطناعي منذ السبعينات (فيديو)

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، عميد كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية، إن مصر لم تتأخر عن الالتحاق بركاب الذكاء الاصطناعي، ودخلت هذا المجال، وهو موجود في الجامعات المصرية منذ السبعينات.





وأضاف "بهاء الدين"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ مع بدايات الحاسب الآلي.





وتابع عميد كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية، أن هذا المجال موجود في مصر بشكل مكثف، وخلال الـ40 عاما الماضية تم تخرييج عدد كبير من المهندسين، لافتا إلى أن معظم عناصر الذكاء الاصطناعي تتعامل أيضا مع اللغة العربية سواء المكتوبة أو المنطوقة وكلها إما تم تطويرها في مصر أو المعامل البحثية العالمية.





وأشار إلى أنهم درسوا هذه التقنيات في الجامعات المصرية، ونشأ الذكاء الاصطناعي كفرع من فروع كليات الحاسبات والمعلومات، وأصبح يتطور ويتم بناء كليات متخصصة فيه.





وكشف أن مصر تحتل المرتبة الـ40 بين دول العالم في هذا المجال، وهذا بالنسبة للأعداد الموجودة والميزانيات المتاحة فهذا ترتيب جيد.



