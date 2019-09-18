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أستاذ حاسبات: مصر دخلت مجال الذكاء الاصطناعي منذ السبعينات (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
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أستاذ حاسبات: مصر دخلت مجال الذكاء الاصطناعي منذ السبعينات (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أيمن بهاء الدين، عميد كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية، إن مصر لم تتأخر عن الالتحاق بركاب الذكاء الاصطناعي، ودخلت هذا المجال، وهو موجود في الجامعات المصرية منذ السبعينات.

وأضاف "بهاء الدين"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ مع بدايات الحاسب الآلي.

وتابع عميد كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية، أن هذا المجال موجود في مصر بشكل مكثف، وخلال الـ40 عاما الماضية تم تخرييج عدد كبير من المهندسين، لافتا إلى أن معظم عناصر الذكاء الاصطناعي تتعامل أيضا مع اللغة العربية سواء المكتوبة أو المنطوقة وكلها إما تم تطويرها في مصر أو المعامل البحثية العالمية.

وأشار إلى أنهم درسوا هذه التقنيات في الجامعات المصرية، ونشأ الذكاء الاصطناعي كفرع من فروع كليات الحاسبات والمعلومات، وأصبح يتطور ويتم بناء كليات متخصصة فيه.

وكشف أن مصر تحتل المرتبة الـ40 بين دول العالم في هذا المجال، وهذا بالنسبة للأعداد الموجودة والميزانيات المتاحة فهذا ترتيب جيد.

ولفت إلى أن الحياة تتطور، ومعها تختفي بعض الوظائف، والذكاء الاصطناعي سوف يساعد في اختفاء بعض الوظائف التي تعتمد على "سكريبت" جاهز، وهي الوظائف التقليدية التي لا يوجد بها أي نوع من أنواع الإبداع، مثل "الكول سنتر"، والاستشارات القانونية البسيطة، والعمليات الحسابية، والإيداع والسحب من البنوك، مشيرا إلى أن البشر عليهم الاتجاه إلى الوظائف العقلية.
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المزيد عن: حاسبات ومعلومات ترتيب مصر في الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي أيمن بهاء الدين
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