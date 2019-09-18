خبير عسكري سعودي يكشف مفاجأة بشأن "هجمات أرامكو"

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■ إيران ليست المتهم الوحيد في هجمات "أرامكو" ■ في انتظار تحديد مصدر الهجوم





أنباء متضاربة تم تداولها على منصات التواصل الإجتماعي بشأن استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا في المملكة العربية السعودية، البعض رجح أن الهجوم الإرهابي تم باستخدام صواريخ من طراز "كروز"، والبعض الأخبر تناقل أنباء عن طائرات مسيرة اخترقت الأجواء السعودية ونفذت الهجوم التخريبي.



في الوقت الذي انتظر فيه المجتمع السعودي الرواية الرسمية، خرجت الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية بتصريحات نقلت بعضا من تفاصيل الهجوم، إذ بثت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية تصريحات نسبتها لمسؤول أمريكي وصفته بـ "البارز" قال فيها إن الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي "أرامكو"، استخدم فيها حوالي 10 صواريخ من طراز كروز وأكثر من 20 طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي الإيرانية.



حسب "إيه بي سي" فإن تصريحات المسؤول الأمريكي كذبت رواية الحوثيون بتبنيهم للهجوم قائلا "الحوثيون يزعمون قيامهم بشئ لا دخل لهم به".



في تفاصيل مغايرة، تقرير مطولة نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية عن هجمات أرامكو تناول أراء خبراء عسكريين لديهم خبرة في صور الأقمار الصناعية، من بينهم العقيد المتقاعد سيدريك لايتون، والذي قال أن اللقطات المتاحة والتي كشفت حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم على بقيق وخريص تساعد في دعم ادعاء الإدارة الأمريكية بأنها تعتقد أن طائرات دون طيار مرجح أنها جاءت من جنوب العراق نفذت الهجمات، لكن الصور ليست نهائية.



برواية الخبير العسكري السعودي فإن إيران ليست المتهم الوحيد

من بين العسكريين المحليين والذي تناقلت الصحف تصريحاته، كان اللواء دكتور شامي محمد الظاهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، استبعد أن تكون إيران قد قامت بإطلاق أية طائرات من أراضيها، مشيراً إلى أنها من الممكن أن تكون استخدمت أحد أذرعها الإرهابية وخلاياها داخل العراق لتنفيذ الهجوم الإرهابي على "أرامكو".



أكد الظاهري أن المملكة وأجهزتها تعمل للتوصل إلى مصدر إطلاق الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي استهدفت المنشآت البترولية في محافظة بقيق وخريص. "هناك بعض الآراء التي تشير إلى أن تلك الطائرات ربما تكون أتت من "إسرائيل" لجر المنطقة والمملكة إلى حرب مع إيران"

هذا ما أضافه اللواء الظاهري في تصريحاته لـ "سبوتنيك" والتي أوضح فيها حسب خبرته العسكرية أن تحديد مصدر الهجوم سيتم عن طريق دراسة حجم التفجيرات التي أحدثتها كمية المواد المتفجرة، موضحاً أنه كلما زاد حجم التفجير عن طريق الطائرة المسيرة أو الصاروخ، دل ذلك على أنه أطلق من مسافة قريبة والعكس.



التحقيق الأمريكي السعودي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران

شبكة سي إن إن الأمريكية نشرت أمس، الثلاثاء، على لسان مصدر مُطلع على التحقيق السعودي الأمريكي "لم تسمه"، إنه من المحتمل أن تكون الصواريخ قد حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.



وفقاً لرواية التحقيق المشترك فإن هناك احتمالية كبيرة أن يكون الهجوم تم بـ "صواريخ كروز" أطلقت من الأراضي الإيرانية وليس بطائرات مسيرة كما تناقلت الصحف المحلية والعالمية.





مؤتمر صحفي لوزير النفط السعودي

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير النفط السعودي في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس، الثلاثاء، أن بلادة استعادت كافة مستوياتها الإنتاجية من النفط الخام، قائلاً "أزف بشرى سارة لكافة المواطنين من خارج وداخل البلاد، استطعنا أن نسترجع مستويات إنتاجنا من النفط قبل الهجمات الأرهابية.





تصريح شديد اللهجة من ولي عهد السعودية

طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه الأعمال التخريبية التي شهدتها المملكة، والتي طالت منشآت بترولية في بقيق وخريص، مشددًا على أنها لا يجب أن تمر دون عقاب.





