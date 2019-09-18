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صدمة جديدة لبرشلونة.. إصابة نجم الفريق وتأكد غيابه عن مباراة غرناطة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
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صدمة جديدة لبرشلونة.. إصابة نجم الفريق وتأكد غيابه عن مباراة غرناطة
برشلونة
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محمد علي
 
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قالت إذاعة راديو كتالونيا، بأن هناك إصابة جديدة في صفوف نادي برشلونة، وذلك بعدما تعادل الفريق أمام نادي بروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصد الفريق الكتالوني أول نقطة له في النسخة الحالية من الشامبونزليج على ملعب صعب مثل سيجنال إيدونا بارك.

وذكر راديو كتالونيا، أن لاعب وظهير أبسر برشلونة قد تعرض لإصابة عبارة عن ألم في القدم، ولكن الفحوصات الطبية تؤكد بأنه لا يوجد أي تمزق يعاني منه اللاعب الإسباني، وعلى الرغم من ذلك لن يشارك اللاعب في مباراة برشلونة وغرناطة المقبلة في بطولة الدوري الإسباني، والتي تقام يوم السبت المقبل.

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، فإن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي لم يستقر بعد على التشكيلة التي سيلعب بها برشلونة في مباراة غرناطة، ومن سيكون بديل خوردي آلبا في مركز الظهير الأيسر، ولكن المؤكد حتى الآن أن إرنستو فالفيردي سوف يدفع بالثلاثي ميسي وجريزمان وسواريز لأول مرة سويًا كأساسين هذا الموسم في مباراة غرناطة، وهو الأمر الذي تنتظره جماهير برشلونة بفارغ الصبر.

 يذكر أن برشلونة كان قد أستعاد بعض لاعبيه المصابين في الأونة الأخيرة، والذي كان أخرهم هو الأسطور ليونيل ميسي، والذي شارك في لقاء بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، وهي المباراة الأولى التي يلعب ليونيل ميسي منذ بداية الموسم، وكذلك عاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من الإصابة مطلع الأسبوع الجاري، حيث شارك في مباراة فالنسيا في بطولة الدوري، وبعد ذلك قاد خط هجوم الفريق في مباراة دورتموند مساء أمس الثلاثاء.
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