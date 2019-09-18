عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على الجائزة الكبرى "بورش جيب ماكان ٢٠١٩"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية الرياضية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، بأنه سوف يعيد السحب من جديد على الجائزة التي أعلن عنها بشأن توقعات مباراة ألميريا الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية الرياضية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، بأنه سوف يعيد السحب من جديد على الجائزة التي أعلن عنها بشأن توقعات مباراة ألميريا الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن منذ نحو 3 أيام عن جائزة ضخمة، وهي سيارة بورش جيب ماكان2019، وذلك لمن ينجح في التوقع نتيجة مباراة ألميريا المقبلة في بطولة الدوري الإسباني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن منذ نحو 3 أيام عن جائزة ضخمة، وهي سيارة بورش جيب ماكان2019، وذلك لمن ينجح في التوقع نتيجة مباراة ألميريا المقبلة في بطولة الدوري الإسباني.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، تدوينة على حساباته على السوشيال ميديا قائلًا: " هي إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم...سؤال جديد والجائزة سيارة مميزة المرة دي ستكون سيارة بورش جيب ماكان ٢٠١٩... بس لازم تشيروا وتعملوا الشروط ، وسؤال المسابقة هو، توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، تدوينة على حساباته على السوشيال ميديا قائلًا: " هي إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم...سؤال جديد والجائزة سيارة مميزة المرة دي ستكون سيارة بورش جيب ماكان ٢٠١٩... بس لازم تشيروا وتعملوا الشروط ، وسؤال المسابقة هو، توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة".