طلعت زكريا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنته إيمي بعد إصابتها في حادث سير (فيديو)







وقال طلعت زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الحالة الصحية لنجلته أيمي جيدة، متابعًا: "الحمد لله، هي تعرضت لخبطة كبيرة أووي، بس الحمد لله إنها طلعت من الحادثة دي بالسلامة، هي سليمة ببركة ربنا الحمد لله".



وأضاف: "لا أعلم سبب حسد ابنتي كل فترة، مش عارف فيه إيه، ماممتها بتبخرها كل شوية" لافتَا أن ابنته تجيد قيادة السيارة بشكل كبير، ولكن الحادث نتج من اصطدام سيارة أخرى بها.



هذا وتعرضت الفنانة إيمي، ابنة الفنان طلعت زكريا لحادث سير، ما أدى لإصابتها، وإحداث بعض التلفيات في السيارة.، وقامت الفنانة أيمي بنشر صورة لسيارتها بعد الحادث على موقع الصور "إنستجرام"، قائلة: " الحمد لله"



وهذا وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على الحادث، وقال أحدهم:"هذا الحادث سببه الحسد، خاصة بعد حضورها فرح الفنان أحمد فهمي وهنا زاهد، وقال آخر:" أخذتي عين، بس المهم إنك كويسة، الحدثة جت في العربية بعيدة عنك"، وقال آخر: " حمد لله على سلامتك، أكيد أتحسدي بعد حضورك فرح هنا وأحمد، بس الحمد لله، جت بسيطة".







كشف الفنان طلعت زكريا، تفاصيل الحالة الصحية لابنته إيمي بعد تعرضها لحادث سير، مما أدى لإصابتها بشك بالغ، وبعض التلفيات بالسيارة.