"إحنا شعب نظيف".. مصريون يردون على دعاوي هدم الاستقرار (فيديو)

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، يرصد رد فعل الشارع المصري على الدعاوي التخريبية التي أطلقتها أعضاء الجماعة الإرهابية.





وعلق أحد المواطنين، قائلًا: "البلد بدأت تنمو وتبقى كويسة ومفيهاش أي مشاكل، والتنمية في طريقها"، مؤكدًا أن الدعوات الإرهابية الهدف منها تضييع البلد والمجهود الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال آخر، إن هذه الدعوات تستهدف هدم الدولة ومؤسساتها، مستكملًا: "إحنا مع الجيش والشرطة وهما إللي حاميين البلد، وهذه الدعوات ما هي إلا هدم للدولة ومؤسساتها.





وأضاف مواطن آخر، أن البلد يوجد بها استقرار ونظام، وهؤلاء يريدون تخريب الدولة، وإسقاط النظام، وسقوط الاقتصاد، والاستقرار.





وقالت إحدى المواطنات، إن مصر دولة محترمة، ومؤسساتها محترمة، ويجب أن يكون بها استقرار يليق بها ويليق بمستقبل أولادها، وأضاف الأخرى: "إحنا في الأول والآخر بندور على استقرار البلد".





وتابع مواطن آخر: "الدعاوي إللي بتطلع من الإخوان لها أغراض معينة، وإحنا شعب نزيه ونظيف ويحافظ على بلده، وكل هذه الدعاوي كاذبة، ونحن جميعًا ضدها".





واستكمل الآخر: "بجيشنا وشرطتنا لا يمكن لأحد أن يوقفنا عن مشروعاتنا، وهناك تقدم ورقي في الدولة، والجماعة الإرهابية تسهدف مصر".





وأكد مواطن: "الجماعة الإرهابية جماعة كذابة وتريد استهداف مصر، رئيسنا أفضل رئيس، وما صدقنا بلدنا استقرت، وماحدش يصدق الجماعة الإرهابية تاني".



