في عهد السيسي.. مصر تحلق بـ الثورة الصناعية الرابعة

في عهد السيسي"، أخذ حلم تطوير الصناعة بشكل كامل كعنصر حيوي ومن هنا تصاعدت الامال المصرية وارتفع سقف الطموحات لدي الدولة والشعب ورجال الاعمال ورجال الصناعة لتحيق طفرة قوية في الصناعة .









وفي هذا السايق ترصد "الفجر"، أبزر ملامح الصناعة في عهد السيسي .





1_ تعرف علي برنامج الإصلاح التشريعي الخاصة بقطاع الصناعة





قانون التراخيص الصناعية





انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان. وعلى التوازى فانه يجرى حالياً مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.





هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية





تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.





قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة





تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند الـ 10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.





إستراتيجية تعميق صناعة المركبات





انتهت الوزارة من إعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان





قانون سلامة الغذاء





قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إقراره من البرلمان.





التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال





تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





الكيان الخاص بتنمية المشروعات





وافق مجلس الوزراء على قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.





قانون شركة الشخص الواحد





تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. وجارى دراسة القانون فى مجلس النواب





برنامج التنمية الصناعية





مشروع توفير الأراضي الصناعية تم طرح22.3 مليون متر مربع وذلك علي النحو التالي





محافظة المنيا





تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالي 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.





مركز قويسنا





تم طرح500 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى.





مدنيه بدر





تم طرح مليون متر أراضٍ صناعية مرفقة في مدينة بدر تضم 197 قطعة (تم تخصيصها بالكامل) مخصصة للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين





مدنيه السادات





تم طرح 2.4 مليون متر في مدينة السادات بنظام حق الانتفاع تضم 82 قطعة مخصصة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية





العاشر من رمضان





تم طرح 5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة في مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الأنشطة.





مدنيه بورسعيد





تم طرح 400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطعة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية





مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص





إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص"، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة.





هذا وقد قدمت الهيئة 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية بـ 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة





مشروع توفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة





الروبيكي





تم الانتهاء من المرحلة الاولى والتى تشمل أعمال الإنشاءات، والشبكات الخارجية، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي.





تم الانتهاء من هدم الجزء الأول من مجرى العيون وإزالة 40 منشأة في مقابل تعويضات مادية لأصحاب المدابغ.





تم الإعلان عن تقديم حوافز عينية وفنية لأول عشرة مدابغ تنتقل إلى الروبيكى





تم تسكين عدد 170 من راغبي النقل على وحدات إنتاجية في الروبيكي.





تم تأسيس شركة لإدارة أصول مجرى العيون والروبيكي وتطوير الصناعة لمساعدة صغار الصناع.





تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمصنع المغذي والمركز التكنولوجي وقد تم بدء عمليات النقل للمشروعات القائمة الخاصة بالدباغة.





تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الأطراف المعنية الخاصة بالروبيكي.





تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة 5% للصغيرة وفترة سداد 7 سنين مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد 10 سنين وستنين سماح.





تم الاتفاق على منح 100 مليون جنيه قروض من الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.





مدنية دمياط للأثاث





تم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة





تم إعداد دراسة باحتياجات المصنعين في المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك كما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي ومبادرة ال 5%





تطوير منطقة المثلث الذهبي









تم الانتهاء من عرض الفرص الاستثمارية للمشروعات





تجمع مرغم للصناعات البلاستيكية





تم نقل ولاية المجمع من محافظة الإسكندرية للجهاز التنفيذي للمشروعات





تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال 5% التابعة للبنك المركزي





تم التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع.





مؤشرات التنمية الصناعية





تم افتتاح 605 مصنع جديد باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل





تم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل





فيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجل لاول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784





تم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة









تم تحديد بعض الفرص الاستثمارية المقترحة في 12 محافظة





منظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي





تم الانتهاء من الإطار العام لإستراتيجية شاملة لتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي. وجاري إعداد الخطة التنفيذية لوضع الآلية الدائمة للتواصل ما بين الجهات البحثية والصناعة وتشجيع البحوث والتطوير. وقد تم أيضا التنسيق مع الأكاديميات العلمية والبحثية لتطوير الصناعات المغذية للصناعات الهندسية وعلى الأخص صناعات الأجهزة المنزلية.





تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة والسياحة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتنفيذ منظومة متكاملة لدعم التصنيع المحلي لنظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وتم خلق فرص لدخول عدد 107 من المصانع المصرية في مجال تصنيع مكونات السخانات الشمسية.





برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة





قام مركز تحديث الصناعة بالعمل على تحسين أداء الصناعات المغذية للسيارات حيث تم تطوير سير العمليات بغرض تقليل حجم الفاقد وتجنب وقوع الأخطاء وتم أيضا تقليل التكلفة مما أدى إلى زيادة حجم الأعمال وخلق فرص تصديرية.





تم العمل على تحسين أداء مصنعي مكونات الأجهزة المنزلية من خلال التواصل مع أحدى أكبر شركات تصنيع الاجهزة المنزلية في مصر والعالم ، شركة أليكترولوكس ، لتحديد الموردين الحاليين والمستقبليين وذلك بغرض مساعدتهم في رفع كفاءة المصنعين المحليين عن طريق تطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق حيث تم زيادة الإنتاجية ب25% وتقليل التكلفة ب10% وضبط الجودة مما أدى إلى خفض معدل معيب الإنتاج داخليا وخارجيا.





تم الانتهاء من الدراسة الماسحة لأنواع الخامات المراد تدويرها من خلال مشروع تحسين عمليات تدوير البلاستيك في مصر مما سوف يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الهالك بأكثر من 10% مما يحسن دخل هذه الورش ويزيد قدرتها عل التدوير ويربطها بالأبحاث العلمية والباحثين والمراكز التكنولوجية.













خدمات دعم فني في مجال تحديث القطاعات الصناعية





قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 915 خدمة لعدد 456 عميل منهم 15 عميل في قطاع الصناعات الزراعية و104 عميلاً في قطاع الصناعات الهندسية و8 عملاء في قطاع الصناعات التراثية والحرفية و17 عميلاً في قطاع مواد البناء بالإضافة الي 126 عميلاً في قطاع الصناعات الكيماوية و76 عميلاً في قطاع الصناعات الغذائية فضلا عن 28 عميلاً في قطاع الطباعة والتغليف و41 عميلاً في قطاع الغزل والنسيج و30 عميلاً في قطاع الصناعات الخشبية و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية و3 عملاء في قطاع الجلود وقطاعات اخري مرتبطة بالصناعة.





كما تضمنت الخدمات 324 خدمة تمويلية و61 خدمة في مجال نظم المعلومات و110 خدمة في مجال التسويق و356 خدمة في مجال الجودة و47 معونة فنية و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة.





كما نفذ المركز عدد من البرامج الهادفة الي تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية تضمنت برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج التنمية الصناعية بمحافظة دمياط وبرنامج تنمية الصادرات المصرية فضلا عن برنامج تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وبرنامج سلاسل القيمة المضافة، كما قام المركز بعدد من مشروعات التشبيك واجراء 10 بحوث وتقارير ودراسات تنموية متعلقة بالصناعة والتجارة وقام المركز أيضا بتنظيم معرض بلدنا والذي شارك فيه 124 شركة صناعية وزاره 5451 زائراً





كما قام مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار بتقديم استشارات فنية إلى 761 مصنع لتحسين الجودة والإنتاجية وترشيد استهلاك الموارد بالمصانع وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها





رفع كفاءة 1961 من الكوادر الفنية بالمصانع وتقديم157 تصميم وابتكار صناعي





بناء قدرات 386 من رواد الاعمال الشباب لبدء مشروعاتهم في العديد من المجالات الصناعية التالية، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ،قطاع ادارة المخلفات ، قطاع البلاستيك ، قطاع الاثاث ، قطاع المنسوجات ، قطاع تصميمات الموضة ، قطاع تصميمات الحلي ، قطاع صناعة الجلود ، قطاع دباغة الجلود ، قطاع الصناعات التعدينية والرخام ، ودعمهم من خلال مشروع السويتش ميد ومشروع نورت.





التدريب الصناعي





قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنيبتنفيذ 199 برنامج تدريبي في مجالات التدريب الفني والمهني لعدد 1208 دارس من 293 شركة.





كما قامت المصلحة بتنفيذ 51 برنامج تدريبي في مجال الاستشارات والتعليم المستمر لعدد 348 دارساً من 106 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية.





وقامت المصلحة أيضا بافتتاح معامل الغزل والنسيج والتريكو والصباغة بمركز الصيانة الميكانيكية بشبرا الخيمة، كما تم دعم بروتوكول التعاون مع مجموعة غبور للسيارات الخاص بتطوير مركز سيارات إمبابة والاستعانة بخبرات ألمانية في هذا المجال.





كما قامت المصلحة بتأهيل واستكمال انشاء 14 مركز تدريب مهني تابع لها حيث تم الانتهاء من عمليات التأهيل بنسب تتراوح بين 60% الي 100%





كما قام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 9 ألاف و389 متدرباً، كما وفر المجلس 18 ألف و969 فرصة عمل جديدة للشباب





كما قام المجلس بتوقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات السيارات والمواد الغذائية والكهرباء والملابس الجاهزة والخدمات والالكترونيات والإدارة وصناعة البلاستيك والصناعات اليدوية والحرفية وريادة الاعمال وذلك بالتعاون مع المانيا والصين وعدد من الشركات والمؤسسات وشركاء التنمية العاملين في مصر.





مجال المواصفات والجودة





تم إصدار 900 مواصفة قياسية مصرية تغطى كافة القطاعات الصناعية





إجراء 8500 زيارة تفتيشية لعدد 237 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية





إصدار 27 شهادة مطابقة لعدد 9 منشأت صناعية





زيارة 200 شركة حاصلة على علامة حلال





إجراء حوالى 73 ألف إختبار لمنتجات هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج





معايرة 13500 جهاز وأداة قياس مما يحقق ضبط جودة الإنتاج الصناعى





ميكنة مراحل إعداد وإصدار المواصفات القياسية





إنشاء معامل جديدة فى مجالات التوافق الكهرومغناطيسى واختبار مصابيح ثنائى باعث الضوءLED، إختبار كفاءة الطاقة للمراوح والغسالات، اختبار تيل الفرامل، اختبار الغازات الصناعية، الأحبار والبويات، واختبار ملابس ومفروشات غرف العناية المركزة بالمستشفيات





وفيما يتعلق بأنشطة الاعتماد فقد اعتمد المجلس الوطني للاعتماد 344 جهة تقييم مختلفة منها 251 معمل اختبار و44 معمل معايرة و26 معمل طبي فضلا عن 9 جهات للتفتيش و14 جهة لمنح الشهادات، كما قام المجلس باعتماد 12 جهة خارج جمهورية مصر العربية بدول السودان والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا والنيجر والهند.





مجال الرقابة علي المنشآت الصناعية





قامت مصلحة الرقابة الصناعيةبـ 9734 عملية تفتيش علي جودة المنتجات تضمنت معاينات وسحب عينات وإجراءات قانونية كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ1047 مرجل بخاري وآلة حرارية واعتمدت المصلحة 877 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) كما قامت المصلحة بتسجيل 30 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.





كما قامت المصلحة أيضا بإجراء 3068 دراسة فنية في مجالات السماح المؤقت والدروباك وحجم الإنتاج وحققت في 240 شكوي للمواطنين.







